Ці стійкі сполуки слів є доволі емоційними та дотепними. Вони точно стануть окрасою вашого мовлення.

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Колоритні фразеологізми, які прикрасять ваше мовлення

Відомий вчитель та мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" назвав кілька таких сталих висловів, які точно вам сподобаються. Зокрема, якщо розповідаєте про вчасно чи невчасно зроблені справи.

Так, якщо ви не хочете спішити, то краще відкласти вирішення чогось важливого на ранок. При цьому можете сказати так: "мати-ніч дасть пораду". До речі, саме цей вислів треба вживати на заміну російського "утро вечера мудреней".

Поспішати не потрібно, бо, як кажуть у народі, "поспішиш – людей насмішиш",

– зауважив Авраменко.

І додав, що баритися теж не варто, адже невчасно зроблене можна назвати "у свинячий голос".

Тож ліпше робити все вчасно. А про це в народі кажуть так: "дорога крашанка до Великодня",

– зауважив мовознавець.

І закликав українців вивчати свою мову, яку передали нам наші предки.

Ми також розповідали, яких поширених помилок припускаються українці в резюме. Зокрема, акцентували на суржикових словах, які можуть "представити" особу в очах потенційного роботодавця як неграмотного кандидата. Про це читайте тут.