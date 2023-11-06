Адже ці стійкі сполуки слів – інформативно місткі, емоційні, дотепні. Головне – не використовувати російські вислови.
До теми Як українською сказати "держи ухо востро"
Як сказати українською "утро вечера мудреней"
Відомий вчитель та мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" зауважив: іноді у спілкуванні першим спадає на думку російський фразеологізм. При цьому українською краяни можуть його не пригадати або й взагалі не знати.
Так, Авраменко розповів, як замінити російський вислів "утро вечера мудреней". Але спочатку уточнив: значення цього вислову таке – краще відкласти вирішення чогось важливого на ранок. Тобто ухвалювати важливі рішення краще на свіжу голову.
Українською "утро вечера мудреней" звучить так: мати-ніч" дасть пораду,
– пояснив мовознавець.
Як сказати українською "утро вечера мудреней" / скриншот відео
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Як сказати українською "держи ухо востро"
- Олександр Авраменко також розповідав, яким красивим українським словом замінити російський фразеологізм "держи ухо востро".
- Українською варто сказати "пильнуй".
- Мовознавець при цьому акцентував: не варто намагатися перекладати дослівно фрази з мови на мову.