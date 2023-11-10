Тому більшість українців і не знає, як раніше називали різноманітні страви української автентичної кухні. А вони натомість вражають не лише різноманіттям, а й своїми назвами.

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Як українською назвати ікру

Відомий блогер та популяризатор української мови Андрій Шимановський на своїй сторінці в інстаграмі розвинув цю тему та нагадав чимало цікавих назв на позначення страв автентичної кухні.

Він також зауважив, що це різноманіття назв ви можете знайти і в "Енеїді" Івана Котляревського.

Зокрема, одним із таких цікавих слів є "кав'яр". Ним свого часу називали ікру.

"І зараз попросив до столу Латин Енеєвих бояр. Пили горілку до ізволу і їли бублики, кав'яр", – мовиться в "Енеїді".

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Що означає "брунатний"