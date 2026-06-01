Чи можна називати веселку – райдугою українською, розповідаємо з посиланням на "Горох".

Чи правильно казати "радуга" українською?

Це красиве кольорове явище з'являється в небі напередодні чи після дощу. Воно привертає увагу та змушує спостерігати його від початку до кінця. Дугоподібну різнобарвну смугу, яка з'являється в атмосфері внаслідок заломлення сонячних променів у краплинах дощу, води називають українською по-різному: "веселка", "радуга", "райдуга". Чи є у котромусь зі слів помилка?

Якщо зазирнути до словників, то ми знайдемо усі три слова як синоніми, але вони різняться словом від якого походять, але з тим самим змістом.

Слово "райдуга" ймовірно походить від праслов'янського *radǫga, похідне від radъ – "радий". У нашій мові є слово "радіти". А російською – "радуга". Хоча це слово теж є у словнику, але більшість мовознавців вважають його російською калькою, яка не належить до питомої української лексики.

У нашій мові здавна існує інше власне й красиве слово – "веселка". Воно походить від кореня veselъ; "весел-", що означає – веселий, радість, світло, барви. І справді: коли після дощу на небі з’являється різнобарвна дуга, вона приносить відчуття оновлення й радості. Крім того, у більшості міфологій та релігій, веселка – символ радості, оновлення, гарний передвісник.

Обидва слова – і "радіти", і "веселитися" мають приблизно однаковий зміст, тому назви і "радуга", і "веселка" цілком логічні.

Тому можна сказати: переливатися всіма кольорами райдуги і всіма кольорами веселки.

Хоча сьогодні у більшості підписів ви зустрінете слово "веселка": "як вивчити кольори веселки", "що таке веселка" і тому подібне. Ще це популярна назва дитячих садочків, розважальних центрів, крамниць іграшок і так далі.

Цікаво! Веселка з’являється тоді, коли сонячне світло проходить крізь дрібні крапельки води в повітрі після дощу. Кожна крапелька ніби маленька призма: вона відхиляє світло і розкладає його на різні кольори. Тому замість білого світла ми бачимо цілий спектр – червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій і фіолетовий. Щоб побачити веселку, треба стояти спиною до сонця: тоді перед очима відкривається кольорова дуга, яка утворюється по колу, але ми бачимо лише її частину.

У народній традиції веселку сприймали як міст між небом і землею, як знак Божої благодаті. Поряд із "веселкою" трапляються й інші поетичні назви "небесна дуга", "веселиця", "ясниця".

Ясниця – поширений діалектизм: "Дивись, у небі з’явилася ясниця!". Але саме "веселка" закріпилася в літературній нормі та словниках. Це не лише правильно, а й мелодійно: у слові чується музика української мови й відлуння давніх вірувань.

Як вивчити кольори веселки?

Саме по веселці ми найчастіше вивчаємо кольори і послідовність кольорів дуже важлива, українською – – червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій і фіолетовий. А щоб їх вивчити мовознавці вигадали низку мнемонічних різноманітних фраз, які полегшують запам'ятовування. На просторах соціальних мереж можна знайти їх понад два десятки. І цікаво, що одні подають колір як "оранжевий, а інші – як "помаранчевий". І ось кілька з них:

  • Чабан Отару Жене Зранку. Бачу Сіпає Фіалку
  • Чарівниця Осінь Жар-птаху Закликає Бабин Сад Фарбувати
  • Чарівна Оксана Живе Знову Біля Старого Фонтану
  • Чомусь Осіння Журба Завжди Буяє Сумними Фарбами
  • Чоловік Охоче Жінку Заміж Бере Собі Файну
  • Червоні Окуляри Жанки Заважають Бачити Сяйво Фіалки
  • Чому Обізнані Життям Завжди Балакають Смішні Фрази?
  • Червоний Орел Живе За Байраком Серед Фіалок
  • Чапля Осінь Жде Завзято, Буде Сани Фарбувати
  • Чи Обжене Жвавенького Зайчиська Байдикуватий Ситий Фокстер'єр?
  • Чекав Обіду Журналіст. З‘їв Бутерброд – Став Футболіст.
  • Чи Омелько Жити Зможе Без Своїх Фантазій?
  • Чим Образив Жайворонка Золотавий Блиск Святкового Феєрверку?
  • Чапля Пообіцяла (помаранчевий, а не оранжевий) Жабці Знайти Барвистий Стиглий Фрукт
  • Чому Пінгвіни (помаранчевий, а не оранжевий) Живуть Зимою Без Своїх Фантазій.

Оберіть свій варіант, щоб вивчити кольори українською чи кілька, і кожного разу дивуйте. Уже бачили веселку цьогоріч?