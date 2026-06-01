Чи можна називати веселку – райдугою українською, розповідаємо з посиланням на "Горох".

Чи правильно казати "радуга" українською?

Це красиве кольорове явище з'являється в небі напередодні чи після дощу. Воно привертає увагу та змушує спостерігати його від початку до кінця. Дугоподібну різнобарвну смугу, яка з'являється в атмосфері внаслідок заломлення сонячних променів у краплинах дощу, води називають українською по-різному: "веселка", "радуга", "райдуга". Чи є у котромусь зі слів помилка?

Якщо зазирнути до словників, то ми знайдемо усі три слова як синоніми, але вони різняться словом від якого походять, але з тим самим змістом.

Слово "райдуга" ймовірно походить від праслов'янського *radǫga, похідне від radъ – "радий". У нашій мові є слово "радіти". А російською – "радуга". Хоча це слово теж є у словнику, але більшість мовознавців вважають його російською калькою, яка не належить до питомої української лексики.

У нашій мові здавна існує інше власне й красиве слово – "веселка". Воно походить від кореня veselъ; "весел-", що означає – веселий, радість, світло, барви. І справді: коли після дощу на небі з’являється різнобарвна дуга, вона приносить відчуття оновлення й радості. Крім того, у більшості міфологій та релігій, веселка – символ радості, оновлення, гарний передвісник.

Обидва слова – і "радіти", і "веселитися" мають приблизно однаковий зміст, тому назви і "радуга", і "веселка" цілком логічні.

Тому можна сказати: переливатися всіма кольорами райдуги і всіма кольорами веселки.

Хоча сьогодні у більшості підписів ви зустрінете слово "веселка": "як вивчити кольори веселки", "що таке веселка" і тому подібне. Ще це популярна назва дитячих садочків, розважальних центрів, крамниць іграшок і так далі.

Цікаво! Веселка з’являється тоді, коли сонячне світло проходить крізь дрібні крапельки води в повітрі після дощу. Кожна крапелька ніби маленька призма: вона відхиляє світло і розкладає його на різні кольори. Тому замість білого світла ми бачимо цілий спектр – червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій і фіолетовий. Щоб побачити веселку, треба стояти спиною до сонця: тоді перед очима відкривається кольорова дуга, яка утворюється по колу, але ми бачимо лише її частину.

У народній традиції веселку сприймали як міст між небом і землею, як знак Божої благодаті. Поряд із "веселкою" трапляються й інші поетичні назви "небесна дуга", "веселиця", "ясниця".

Ясниця – поширений діалектизм: "Дивись, у небі з’явилася ясниця!". Але саме "веселка" закріпилася в літературній нормі та словниках. Це не лише правильно, а й мелодійно: у слові чується музика української мови й відлуння давніх вірувань.

Як вивчити кольори веселки?

Саме по веселці ми найчастіше вивчаємо кольори і послідовність кольорів дуже важлива, українською – – червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій і фіолетовий. А щоб їх вивчити мовознавці вигадали низку мнемонічних різноманітних фраз, які полегшують запам'ятовування. На просторах соціальних мереж можна знайти їх понад два десятки. І цікаво, що одні подають колір як "оранжевий, а інші – як "помаранчевий". І ось кілька з них:

Чабан Отару Жене Зранку. Бачу Сіпає Фіалку

Чарівниця Осінь Жар-птаху Закликає Бабин Сад Фарбувати

Чарівна Оксана Живе Знову Біля Старого Фонтану

Чомусь Осіння Журба Завжди Буяє Сумними Фарбами

Чоловік Охоче Жінку Заміж Бере Собі Файну

Червоні Окуляри Жанки Заважають Бачити Сяйво Фіалки

Чому Обізнані Життям Завжди Балакають Смішні Фрази ?

? Червоний Орел Живе За Байраком Серед Фіалок

Чапля Осінь Жде Завзято, Буде Сани Фарбувати

Чи Обжене Жвавенького Зайчиська Байдикуватий Ситий Фокстер'єр?

Чекав Обіду Журналіст. З‘їв Бутерброд – Став Футболіст.

Чи Омелько Жити Зможе Без Своїх Фантазій?

Чим Образив Жайворонка Золотавий Блиск Святкового Феєрверку?

Чапля Пообіцяла (помаранчевий, а не оранжевий) Жабці Знайти Барвистий Стиглий Фрукт

Чому Пінгвіни (помаранчевий, а не оранжевий) Живуть Зимою Без Своїх Фантазій.

Оберіть свій варіант, щоб вивчити кольори українською чи кілька, і кожного разу дивуйте. Уже бачили веселку цьогоріч?