Что означает французское слово "комильфо", рассказываем со ссылкой на объяснение учительницы украинского языка Светланы Чернышевой.
Что такое – "не комильфо"?
В нашей ежедневной речи часто появляются иноязычные выражения, которые мы употребляем почти автоматически. Одним из таких является "не комильфо" – "Ой, это как-то не комильфо...". Оно звучит будто шутливо, будто "свое", но если присмотреться – это заимствование из французского, которое скрывает интересную историю.
Фраза пришла к нам из французского "comme il faut" – буквально "как положено", "как надо", "соответственно". Слово пришло в русский язык вместе с педагогами-французами. Тогда, наравне с русским, среди дворянства и прочей образованной общественности, в обиходе был французский язык – на нем говорили, спорили, писали письма, признавались в любви.
Естественным путем некоторые фразы из французского языка трансформировались и перешли в русский язык. И через определенные исторические события стали известны и нам.
Но со временем в нашем языке закрепилось ироническое использование фразы. Когда мы говорим "не комильфо", мы имеем в виду:
- неудобно, неприлично;
- некрасиво выглядит;
- не соответствует ожидаемым нормам, неуместно, "не в тему".
Это выражение стало крылатым и достаточно популярным в свое время и присущим определенному поколению. Впрочем, и его можно заменить на точные украинские соответствия, которых немало в словарях:
- не ґречно,
- не гоже,
- не ліпно,
- не як годиться,
- не доладно,
- не як слід,
- не до лиця,
- не пасує,
- не личить,
- не годиться,
- якось негарно,
- не по-людськи.
Такие варианты годятся, когда захотите заменить одним своим словом. Но еще есть интересные фразеологизмы, которые соответствуют слову – "не уместно", "не так".
- ні пришити, ні прилатати;
- ні в тин, ні в ворота;
- ні в сих, ні в тих;
- ні грач; ні помагач;
- ні до печі, ні до речі;
- ні до чобота закаблук, ні до черевика рант;
- не до шмиги;
- вискочити (вистрибнути) як Пилип з конопель,
- вискочити (висунутися) як козак (як голий) з маку.
Поэтому французское comme il faut, которое когда-то было знаком "высшего света", теперь стало обыденной шуткой. Но украинский язык имеет свои яркие и образные выражения, которые звучат естественнее и аутентичнее.
Как сказать на украинском – "халатное отношение"?
Среди распространенных ошибок, которую можно услышать и в публичном пространстве, есть выражение – "халатное отношение".
Языковеды отмечают, что в украинском языке такой фразы нет, а "халатное отношение" является калькой с русского.
Правильный украинский аналог – "недбале ставлення"..