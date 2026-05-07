Какое украинское слово можно использовать вместо слова "каприз", рассказываем со ссылкой на учительницу украинского языка Светлану Чернышеву.
Как сказать на украинском каприз?
В нашем языке есть слова, звучащие легко и игриво, но скрывающие интересную историю. Одно из них – "каприз". Мы часто слышим его в быту: "детские капризы", "каприз моды", "каприз судьбы". Но знаем ли мы, откуда оно взялось и что означает на самом деле?
Слово "каприз" можно употреблять в нескольких значениях:
- Малообоснованное, неожиданное желание, каприз.
- Что-то случайное, непредсказуемое – каприз природы, каприз судьбы.
- А в искусстве "каприз" означает произведение с неожиданной формой или настроением – например, музыкальный "каприччо".
Само же слово для нашего языка чужак. Оно пришло в украинский через французское "caprice" – "причуда, своеобразие". А то от итальянского – "capriccio", что буквально означало "козьи проделки", поскольку с латыни "caper" – "козел".
В украинский слово пришло в XVIII веке через русский, но закрепилось как литературное, потому что было необычное и новомодное.
Однако, это совсем не означает, что в украинском языке нет аналога. В современном языке его можно заменить словами:
- примха,
- забаганка,
- вереда,
- комиза,
- перехоча,
- вередування,
- причуда,
- химера,
- вигадка,
- норови.
- привереди,
- захтінка,
- захцянка.
У Словаре Бориса Гринченко приведен пример: ""Ач як на його [нього] комиз напав. Ось я тобі!". Да и вы наверняка встречали выражение – "Чего комизишься (то есть, капризничаешь)?". Теперь знаете, что означает слово.
А вот женщину или ребенка, которая склонна к капризам называют – каприз или капризуля. Слышали такое? Можно каприз, а можно и капризуля, вот так.
Слово "каприз" – это не просто обыденное "капризничание". Оно несет в себе образ "козьих проделок", что когда-то стали метафорой для непостоянства и капризности человека или природы. А украинские соответствия – примха, забаганка, вередування, комиза – помогают сохранять аутентичность речи и делают ее богаче.
Знаете ли вы украинское значение слова "наглый"?
Слово "наглый" в украинском языке чаще всего используют неправильно, как кальку из русского языка – наглый.
В украинском языке "наглый" означает "внезапный" или "неотложный". К примеру: наглая смерть (внезапная), наглая потребность (срочная), наглый приступ (быстрый), наглая работа (немедленная).