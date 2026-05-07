Какое украинское слово можно использовать вместо слова "каприз", рассказываем со ссылкой на учительницу украинского языка Светлану Чернышеву.

Как сказать на украинском каприз?

В нашем языке есть слова, звучащие легко и игриво, но скрывающие интересную историю. Одно из них – "каприз". Мы часто слышим его в быту: "детские капризы", "каприз моды", "каприз судьбы". Но знаем ли мы, откуда оно взялось и что означает на самом деле?

Слово "каприз" можно употреблять в нескольких значениях:

Малообоснованное, неожиданное желание, каприз.

Что-то случайное, непредсказуемое – каприз природы, каприз судьбы.

А в искусстве "каприз" означает произведение с неожиданной формой или настроением – например, музыкальный "каприччо".

Само же слово для нашего языка чужак. Оно пришло в украинский через французское "caprice" – "причуда, своеобразие". А то от итальянского – "capriccio", что буквально означало "козьи проделки", поскольку с латыни "caper" – "козел".

В украинский слово пришло в XVIII веке через русский, но закрепилось как литературное, потому что было необычное и новомодное.

Однако, это совсем не означает, что в украинском языке нет аналога. В современном языке его можно заменить словами:

примха,

забаганка,

вереда,

комиза,

перехоча,

вередування,

причуда,

химера,

вигадка,

норови.

привереди,

захтінка,

захцянка.

У Словаре Бориса Гринченко приведен пример: ""Ач як на його [нього] комиз напав. Ось я тобі!". Да и вы наверняка встречали выражение – "Чего комизишься (то есть, капризничаешь)?". Теперь знаете, что означает слово.

А вот женщину или ребенка, которая склонна к капризам называют – каприз или капризуля. Слышали такое? Можно каприз, а можно и капризуля, вот так.

Слово "каприз" – это не просто обыденное "капризничание". Оно несет в себе образ "козьих проделок", что когда-то стали метафорой для непостоянства и капризности человека или природы. А украинские соответствия – примха, забаганка, вередування, комиза – помогают сохранять аутентичность речи и делают ее богаче.

Знаете ли вы украинское значение слова "наглый"?

Слово "наглый" в украинском языке чаще всего используют неправильно, как кальку из русского языка – наглый.

В украинском языке "наглый" означает "внезапный" или "неотложный". К примеру: наглая смерть (внезапная), наглая потребность (срочная), наглый приступ (быстрый), наглая работа (немедленная).