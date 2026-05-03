Как называется растение "шалфей" на украинском, рассказываем со ссылкой на ресурс "Горох".

Как назвать "шалфей" на украинском языке?

Это красивое ароматное растение сажают на клумбах или любуются дикорастущим. А в быту часто можно услышать название – "шалфей". Впрочем, это не украинская норма, а калька с русского. Правильное украинское название этого лекарственного растения – шавлія (ударение на "і").

Словарь украинского языка (СУМ-20) объясняет: шавлія – багаторічна трав’яниста рослина з родини губоцвітих, яку вирощують як лікарську й декоративну.

В Фармацевтическом словаре также фиксируется только форма – шавлія.

Украинское название очень близко к латинскому – Salvia, а буква "с" изменилась на "ш" под влиянием немецкого или польского языков – szałwia.

Интересно! Латинское название растения происходит от salūs (-utis) "здоровье; добро; спасение" и сразу намекает на целебные свойства растения.

Среди других народных названий можно встретить – сальвія, шевлія, шалві́я.

Но "шалфей" – это чужая русская форма, которую мы не встречаем в своих словарях.

Чем интересен шалфей?

Шалфей – замечательный медонос и пряность. Это уникальное растение, которое используют в медицине, парфюмерии, кулинарии, озеленении сада. Шалфей обогащает вкус и способствует улучшению усвоения жирных мясных блюд, соусов и салатов. Из листьев заваривают ароматный чай.

В народной медицине шалфей считался "травой жизни", что лечит от простуды и придает силы. В украинских заговорах его называли "травой от усталости", потому что верили, что он восстанавливает энергию.

В европейских легендах шалфей символизирует мудрость и долголетие.

Известно более 1000 видов шалфея, а в Украине растет 29, и два из них культивируются – шалфей лекарственный и шалфей мускатный.

Один из видов шалфея – шалфей сухостепной, в народе называют васильки. Но не стоит путать его с другим цветком, который на русском называют "васильки", на украинском это – волошка.

О ценности этого растения свидетельствует и тот факт, что в честь него назван астероид – 1083 Сальвия.

Поэтому говорите название растения на украинском правильно – шалфей.