И даже называют так цветы. 24 Канал при этом подскажет, как правильно назвать на украинском языке "васильки".

Как назвать "васильки" на украинском?

Одним из таких названий, которые стоит заменить, является "васильки". Это суржиковое название цветов. Говорится о полевых травянистых растениях с синими цветками, растущих преимущественно среди озимых культур, или их цветы. И правильное название этих цветов – "волошки". Или же "блават".

Об этом вспоминает и языковед Мария Словолюб в фейсбуке, когда рассказывает о правильных названиях цветов на украинском.

Как назвать "васильки" на украинском: видео

Также не ошибайтесь и в названии соответствующего цвета: не "васильковый" – а васильковый или голубой.

Как еще назвать василек?

Вы еще можете услышать такие названия для обозначения этого прекрасного цветка:

блаватка;

синець;

центаврія.

Как правильно называть цвета?

