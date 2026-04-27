І навіть найменовують так квіти. 24 Канал при цьому підкаже, як правильно назвати українською мовою "васильки".

Як назвати "васильки" українською?

Однією із таких назв, які варто замінити, є "васильки". Це суржикова назва квітів. Мовиться про польові трав'янисті рослини з синіми квітками, що ростуть переважно серед озимих культур, або ж їхні квіти. І правильна назва цих квітів – волошки. Або ж блават.

Не васильки – а волошки, блават;

Про це згадує і мовознавиця Марія Словолюб у фейсбуці, коли розповідає про правильні назви квітів українською.

Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.

Як назвати "васильки" українською: відео

Також не помиляйтесь і у назві відповідного кольору: не "васильковий" – а волошковий або блаватний.

Як ще назвати волошку?

Ви ще можете почути такі назви на позначення цієї прекрасної квітки:

блаватка;

синець;

центаврія.

Як правильно називати кольори?

Раніше ми також розповідали вам, як правильно називати різні кольори українською.