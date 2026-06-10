Как сказать на украинском "інтіресноє положення", рассказываем со ссылкой на объяснение "Мова – ДНК нації".

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Не "в интриресном положении" – как сказать о беременности?

Иногда об особом периоде в жизни женщины можно услышать выражение "в интиресном положении" или "интиресное положение". Так шутливо или завуалировано называют беременность.

Фраза "интересное положение" – это русский эвфемизм, которым в XIX–XX века часто называли беременность. В украинском языке и культуре такое выражение является чужеродным, калькированным и неестественным. Как и дословный перевод, который также существует – "цікавий стан".

Так как сказать на украинском? Если хотите быть дословными, то лучше скажите – "женщина в деликатном состоянии", так корректнее.

Самое простое и естественное – вагітна, это состояние женщины в период развития в ее организме плода. Но есть ряд других слов, которые образно описывают состояние и бытуют в народе:

в тяжі / в тязі / в тяжкі / увійшла в тяж,

у тяготі,

у ваготі,

на зносинах,

при надії ,

чекає дитину ,

ходить дитиною,

носить під серцем дитину ,

має бути мамою.

Особенно хорошее и трепетное народное выражение – "при надії". Он будто подчеркивает, что женщина живет в ожидании новой жизни, полна надежд и ожиданий.

Наши предки вообще относились к беременности с большим уважением. Беременную женщину берегли от тяжелого труда, старались не огорчать и не обижать. Считалось, что обижать будущую мать – большой грех, ведь она носит новую жизнь. В некоторых говорах беременную называли благословенной, подчеркивая особенность ее состояния.

Интересно, что слово "вагітна" происходит от прилагательного "вагітний", который связывают со старыми славянскими словами на обозначение бремени, веса, ноши. Первоначально речь шла о той, что "носит" ребенка.

Интересное состояние – калька / Язык – ДНК нации

А женщину, которая уже родила, называют – "породілля". И после рождения малыша появляется новый словарик – вещи для младенца, названия которых тоже часто калькуют. Про украинские соответствия, к словам "соска", "пеленка", "коляска" мы писали ранее.

Итак, вместо чужого "в интериесном положении" украинский язык предлагает много красивых и теплых выражений. И каждый из них звучит значительно естественнее и душевнее. Уважайте и берегите женщину "при надії"!