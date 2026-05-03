Як називається рослина "шалфей" українською, розповідаємо з посиланням на ресурс "Горох".

Як назвати "шалфей" українською?

Цю красиву ароматну рослину саджають на клумбах чи милуються дикорослою. А у побуті часто можна почути назву – "шалфей". Втім, це не українська норма, а калька з російської. Правильна українська назва цієї лікарської рослини – шавлі́я (наголос на "і").

Словник української мови (СУМ-20) пояснює: шавлія – багаторічна трав’яниста рослина з родини губоцвітих, яку вирощують як лікарську й декоративну.

У Фармацевтичному словнику також фіксується лише форма шавлія.

Українська назва дуже близька до латинської – Salvia, а літера "с" змінилася на "ш" під впливом німецької чи польської мов – szałwia.

Цікаво! Латинська назва рослини походить від salūs (-utis) "здоров’я; добро; порятунок" і одразу натякає на цілющі властивості рослини.

Серед інших народних назв можна зустріти – сальвія, шевлія, шалві́я.

Але "шалфей" – це чужа російська форма, яку ми не зустрічаємо у своїх словниках.

Чим цікава шавлія?

Шавлія – чудовий медонос і пряність. Ця унікальня рослина, яку використовують у медицині, парфумерії, кулінарії, озелененні саду. Шавлія збагачує смак та сприяє покращенню засвоєнню жирних м'ясних страв, соусів та салатів. З листя заварюють ароматний чай.

У народній медицині шавлія вважалася "травою життя", що лікує від застуди й додає сили. В українських замовляннях її називали "травою від утоми", бо вірили, що вона відновлює енергію.

У європейських легендах шавлія символізує мудрість і довголіття.

Відомо понад 1000 видів шавлії, а в Україні росте 29, і два з них культивуються – шавлія лікарська та шавлія мускатна.

Один з видів шавлії – шавлію сухостепову, в народі називають васильки. Але не варто плутати її з іншою квіткою, яку російською називають "васількі", українською це – волошка.

Про цінність цієї рослини свідчить і той факт, що на честь неї названо астероїд – 1083 Сальвія.

Тому говоріть назву рослини українською правильно – шавлія.