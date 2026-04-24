Как по-украински называется "пихта", рассказываем со ссылкой на ресурс "Горох".

Как называть "пихту" на украинском?

Если вы хоть раз были в Карпатах или в каком-то из ботанических садов страны, то вы точно видели это дерево – высокое вечнозеленое дерево семейства сосновых с густой пирамидальной кроной, мягкой приплюснутой хвоей и большими шишками.

А с его названием все интереснее. Вы могли услышать или увидеть на таблице надпись – "пихта". Слово "пихта" – заимствование из немецкого (Fichte), которое через польский (pichta) попало в украинскую лексику. Но это не совсем украинское название и оно допустимо как синоним.

А украинцы имеют свое – ялиця. Ялиця – родственное с праславянским корнем jьlъ – острый, как и "ель". Именно "ялиця" вы встретите в научных, образовательных и официальных текстах, в частности в рекламе саженцев.

Словарь украинского языка в 20 томах (СУМ-20) объясняет, что пихта – то же, что ялиця.

В европейских языках названия этого дерева часто происходят от латинского abies (на итальянском abete, французский sapin), но украинский сохранил собственную форму – ялиця.

В Карпатах растет вид – "ялиця была", которая имеет мягкую хвою и дает ценную древесину. А главный признак – плоская хвоя (20 – 30 миллиметров), тупая, с двумя белыми полосами со спода.

Росток пихты / Википедия

Но здесь вы можете не услышать слова "ялиця", потому что в этом регионе бытует другое название – смерека, а на Лемковщине даже – еличе. А еще словари приводят, как синоним, название – щогла или ялиця щоглова, поскольку использовали для строительства кораблей.

Украинцы имеют известную песню "Смерека":

"На краю села хатина,

Загляда в вікно смерека,

В тій хатині є дівчина,

Та до неї так далеко!"

В народной культуре пихта символизировала долголетие и силу, ее ветви использовали для оберегов.

Это дерево имеет немало видов, которые отличаются размером, цветом и длиной хвои, шишками и используется как декоративное для озеленения парков. Выразительные шишки-свечи с различной окраской – от зеленого, до лилового, красноватого, золотистого, пурпурного, синеватого привлекают садоводов. Популярностью пользуется Пихта корейская, с крупными фиолетовыми свечевидными шишками.

Слово пихта существует, но является заимствованием и в словарях подается только как синоним. Использование исконного названия – ялиця или смерека, подчеркивает аутентичность украинского языка и культурной традиции.