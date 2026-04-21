Есть ли разница между названиями – "крокус", и "шафран" и в чем она заключается, рассказываем со ссылкой на СУМ-20.

Как правильно называть цветы – шафраны или крокусы?

На клумбах уже отцвели, но в горах в долинах, еще радуют фиолетовыми коврами и привлекают туристов цветы – крокусы, или может – шафраны? Можно услышать оба названия, но есть ли какое-то из названий ошибочным?

Правильно говорить и "крокус", и "шафран" – это два равнозначных названия одного и того же растения рода Crocus. В словарях украинского языка закреплены оба варианта. СУМ-20 и Орфографический словарь фиксируют оба варианта: шафран как основное название, крокус – как синоним.

Начнем с того, что ботаник, кулинар и медик поймут это название по-разному. Можно даже встретить интересное утверждение: "все шафраны – это крокусы, но далеко не все крокусы – это шафран". У садовых крокусов рыльца бесполезны, а у шафрана – это самая дорогая пряность в мире.

Крокус (Crocus) – это огромный род многолетних клубнелуковичных травянистых растений семейства Ирисовые и их известно более 80 видов. Слово происходит от древнегреческого kroke – "нить, волокно", потому что высушенные рыльца цветка напоминают тонкие нити. У древних греков крокус был символом счастья и утренней зари Эос.

А слово "шафран" пришло через арабское zafaran – "желтый", потому что рыльца цветка имеют золотистый цвет и специя придает такой цвет блюду. Когда мы говорим "шафран" как о специи, мы имеем в виду конкретный вид – Крокус посевной (Crocus sativus).

Заметьте! В украинском языке есть цвет "шафрановый" или "шафрановый", то есть цвета яичного желтка, золота, лимона и тому подобное.

Собственно крокусы и делятся на две большие группы: те, что цветут ранней весной, и те, что распускаются осенью. И шафраны, как специи цветут осенью.

У большинства видов крокусов рыльца имеют желтый или светло-оранжевый оттенок, они короткие и обычно остаются внутри цветка, не выходя за пределы лепестков. А вот у Crocus sativus рыльца совсем другие: насыщенно-красные, почти кровавые по цвету, значительно длиннее (до 3 – 4 сантиметра) и даже в свежем виде отличаются характерным горьковато-пряным запахом.

В чем разница между "крокусом" и "шафраном": смотрите видео



Интересно! Крокусы, которые цветут в Карапатах называют – шафран Гейфеля. Паломничество, чтобы полюбоваться фиолетовым ковром во время их цветения, туристы устраивают с конца марта до середины апреля. А на высокогорье их можно встретить даже в июне. Лучшие локации: Драгобрат, полонина Боржава, горы Поп Иван и Кострича, Кукул. Растение внесено в Красную книгу Украины, поэтому срывать их запрещено.

А еще словари приводят еще и диалектические названия:

крокис,

просерень,

просерен,

шапран.

Крокусы в Карпатах: смотрите видео

О том, что оба слова издавна бытуют в украинском языке свидетельствует название села – Шафраннне в Крыму и Шафрановка в Полтавской области.

Так что, правильно говорить и крокус, і шафран. Если мы говорим о ботанике и весенних цветах, то уместнее – "крокус". Если же о народной традиции или специи, то – "шафран". Еще успеете полюбоваться крокусами!