Как же называть цветы "анютины глазки", рассказываем со ссылкой на объяснение филолога Светланы Чернышевой.
Как по-украински называть "анютины глазки"?
На весенних клумбах все чаще можно увидеть распустившиеся цветы. И в нашем языке часто встречаются суржиковые названия цветов, пришедшие из русской традиции. Одной из самых распространенных является "анютіни глазки".
Однако украинский имеет собственные благозвучные и аутентичные соответствия, закреплены в словарях и подтверждены языковедами.
- Братки / братчики – самые употребляемые народные названия: "Мать позвала меня, передавая несколько замечательных братков к рассадке". (Ольга Кобылянская).
- Фиалка триколырна – ботаническое название, которое подают научные источники.
- Зозулины черевички – вариант, что также встречается в словарях.
Есть и другие поэтические названия – "братик-і-сестриця", "Іван-і-Мар’я",, которые подчеркивают образ цветка как символа единства и любви.
Все эти названия являются исконно украинскими, закреплены в словарях и отражают богатство языковой культуры. Словарь украинского языка (СУМ) и ботанические справочники подают "фиалка трехцветная" как научное название.
В народной культуре анютины глазки символизируют нежность, хрупкость и весеннее возрождение. Их часто высаживали возле домов как украшение и оберег.
Интересно! Ботаники называются "зозулины черевички" другой цветок, краснокнижное растение семейства из семейства орхидных, которое цветет в мае-июне. Его цвет напоминает башмачок, губа светло-желтая, вздутая, окружена красноватыми листочками околоцветника. Увидеть его в лесу вживую – большая редкость. Цветок изображен на украинских марках и памятной монете.
Кукушкины черевички / фото М. С. Атаманюка
Конечно, что эти цветы не единственные, названия которых знают только на русском, и среди них немало весенних, которые уже отцвели, цветут сейчас или вот-вот начнут цвести:
- подснежник – підсніжник,
- сирень – бузок,
- ландыш – конвалія,
- пион – півонія,
- одуванчик – кульбаба,
- хохлатка – ряст.
Употреблять "анютіни глазки" в украинском языке неправильно – это суржик. Использование исконных названий не только очищает речь от калек, но и сохраняет культурную аутентичность и символику украинской традиции.