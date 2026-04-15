Як же називати квіти "анютині глазки", розповідаємо з посиланням на пояснення філологині Світлани Чернишової.

Як українською називати "анютині глазки"?

На весняних клумбах все частіше можна побачити розквітлі квіти. І у нашій мові часто трапляються суржикові назви квітів, що прийшли з російської традиції. Однією з найпоширеніших є "анютіни глазки".

Проте українська має власні милозвучні й автентичні відповідники, закріплені у словниках та підтверджені мовознавцями.

Братки / братчики – найуживаніші народні назви: "Мати прикликала мене, передаючи кільканадцять чудових братків до розсадження". (Ольга Кобилянська).

– найуживаніші народні назви: (Ольга Кобилянська). Фіалка триколірна – ботанічна назва, яку подають наукові джерела.

– ботанічна назва, яку подають наукові джерела. Зозулині черевички – варіант, що також трапляється у словниках.

Є й інші поетичні назви – "братик-і-сестриця", "Іван-і-Мар’я", які підкреслюють образ квітки як символу єдності та любов.

Усі ці назви є питомо українськими, закріплені в словниках й відображають багатство мовної культури. Словник української мови (СУМ) та ботанічні довідники подають "фіалка триколірна" як наукову назву.

У народній культурі братки символізують ніжність, тендітність і весняне відродження. Їх часто висаджували біля хат як прикрасу та оберіг.

Цікаво! Ботаніки називаються "зозулині черевички" іншу квітку, червонокнижну рослину родини з родини орхідних, яка цвіте у травні-червні. Її цвіт нагадує черевичок, губа світло-жовта, здута, оточена червонуватими листочками оцвітини. Побачити її в лісі наживо – велика рідкість. Квітка зображена на українських марках та пам'ятній монеті.

Зозулині черевички / фото М. С. Атаманюка

Звичайно, що ці квіти не єдині, назви яких знають лише російською, і серед них чимало весняних, які уже відцвіли, цвітуть зараз чи ось-ось почнуть квітнути:

Вживати "анютіни глазки" в українській мові неправильно – це суржик. Використання питомих назв не лише очищує мовлення від кальок, а й зберігає культурну автентичність та символіку української традиції.