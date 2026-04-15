Як же називати квіти "анютині глазки", розповідаємо з посиланням на пояснення філологині Світлани Чернишової.
Дивіться також ЧорнОзем чи ЧорнозЕм: більшість українців усе життя наголошують неправильно
Як українською називати "анютині глазки"?
На весняних клумбах все частіше можна побачити розквітлі квіти. І у нашій мові часто трапляються суржикові назви квітів, що прийшли з російської традиції. Однією з найпоширеніших є "анютіни глазки".
Проте українська має власні милозвучні й автентичні відповідники, закріплені у словниках та підтверджені мовознавцями.
- Братки / братчики – найуживаніші народні назви: "Мати прикликала мене, передаючи кільканадцять чудових братків до розсадження". (Ольга Кобилянська).
- Фіалка триколірна – ботанічна назва, яку подають наукові джерела.
- Зозулині черевички – варіант, що також трапляється у словниках.
Є й інші поетичні назви – "братик-і-сестриця", "Іван-і-Мар’я", які підкреслюють образ квітки як символу єдності та любов.
Усі ці назви є питомо українськими, закріплені в словниках й відображають багатство мовної культури. Словник української мови (СУМ) та ботанічні довідники подають "фіалка триколірна" як наукову назву.
У народній культурі братки символізують ніжність, тендітність і весняне відродження. Їх часто висаджували біля хат як прикрасу та оберіг.
Цікаво! Ботаніки називаються "зозулині черевички" іншу квітку, червонокнижну рослину родини з родини орхідних, яка цвіте у травні-червні. Її цвіт нагадує черевичок, губа світло-жовта, здута, оточена червонуватими листочками оцвітини. Побачити її в лісі наживо – велика рідкість. Квітка зображена на українських марках та пам'ятній монеті.
Зозулині черевички / фото М. С. Атаманюка
Звичайно, що ці квіти не єдині, назви яких знають лише російською, і серед них чимало весняних, які уже відцвіли, цвітуть зараз чи ось-ось почнуть квітнути:
- подснежнік – підсніжник,
- сирень – бузок,
- ландиш – конвалія,
- піон – півонія,
- одуванчик – кульбаба,
- хохлатка – ряст.
Як називати квіти українською: дивіться відео
Вживати "анютіни глазки" в українській мові неправильно – це суржик. Використання питомих назв не лише очищує мовлення від кальок, а й зберігає культурну автентичність та символіку української традиції.