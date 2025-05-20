24 Канал розповідає, як правильно назвати травневу квітку "піон", посилаючись на блог Ольги Багній.

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Як українською назвати квітку "піон"

У травневих парках на клумбах квітують "піони" – білі, рожеві, червоні, бордові. А це чудові локації для мальовничих фото – тому поспішіть за красивими знимками.

Однак, в українській мові правильна назва квітки – півонія. Слово "піон" є росіянізмом, який не відповідає нормам української мови.

Слово "півонія" походить від латинської назви Paeonia, яка пов'язана з давньогрецьким богом лікування Пеоном.

В українській культурі півонія – символ краси, любові, достатку. Їх традиційно висаджували у садках заможних людей і тому можемо зустріти назву – "панська квітка".

А щоб не плутатися, візьміть до уваги квітковий весняний словничок:

не піон – а півонія,

не сірєнь – а бузок,

не ландиш – а конвалія,

не анютіні глазки – а братки,

не одуванчік – а кульбаба.

Піон чи півонія: дивіться відео

Що ж називають словом "піон"

Цікаво, що в українській мові є слово "піон", але він не використовується для позначення квітки. "Піон" – це науковий та технічний термін.

"Піон" – це фізичний термін, який означає елементарну частинку з родини мезонів. Існує нейтральний π0 і заряджені піони π+ та π-.

"Піон" – це назва радянської 203-міліметрової самохідної гаубиці.

Тож не даруйте дівчатам букети з "піонів", бо коли говоримо про квіти, то лише – півонії.