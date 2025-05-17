Хто відмовляється від російської і прагне уникати суржику, то йому в пригоді стане словничок для прогулянки від 24 Каналу.
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Говорімо красиво українською у парку
Прогулянка міським парком, сквером чи зеленим насадженням – не лише корисна для здоров'я, а й покращує настрій. Але ще її можна використати, щоб оновити свої знання українською та позбутися суржику.
не прогулка – а прогулянка,
не дорожка – а доріжка,
не тропінка – а стежка чи стежина,
не скамейка – а лавка.
Насолоджуйтеся рослинами – саме сезон цвітіння, а тому роздивляйтеся, нюхайте, милуйтеся, робіть фото і говоріть українською:
- не растения – а рослини,
- не цветок – а квітка,
- не цветник – а квітник чи клумба,
- не куст – а кущ,
- не орех – а горіх,
- не можжевельник – а ялівець,
- не рябіна – а горобина,
- не птица – а пташка чи пташина,
- не чириканье – а цвірінькання,
- не піон – а півонія,
- не сирень – а бузок,
- не ландиш – а конвалія,
- не одуванчик – а кульбаба,
- не анютіні глазки – а братки,
- не колокольчики – а дзвіночки.
Поспостерігайте за комашками – ці істоти варті того, щоб за ними дивитися, зробити кілька влучних кадрів. А ще, варто знати їх українські назви:
- не кузнєчік – а коник,
- не сверчок – а цвіркун,
- не бабочка – а метелик,
- не стрекоза – а бабка,
- не муравей – а мураха,
- не муравейник – а мурашник,
- не пчела – а бджола,
- не божья коровка – а сонечко,
- не майский жук – а хрущ,
- не шмель – а джміль.
А якщо у парку ще є водойма, то ваша прогулянка може бути і медитативною – тому що журчання і плескіт води мають заспокійливу дію. А якщо на водоймі є мешканці, яких можна погодувати – це додасть настрою. І для цієї місцини є свої слова:
- не овраг – а яр,
- не водойом – а водойма,
- не пруд – а став,
- не ручей – а струмок,
- не іва – а верба,
- не лягушка – а жаба,
- не утка – а качка.
Водойма в парку / Freepik
Нехай ваша прогулянка буде цікавою і корисною! Не чекайте вихідних, а прогуляйтеся уже сьогодні!