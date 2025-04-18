Росіянізми залишаються у мовленні, коли слова вживаються не часто, зокрема, для позначення комах. У рубриці "Антисуржик. Говоримо українською правильно" 24 Канал, розповідає, як позначається українською комаха "стрекоза".

Дивіться також Вона не "глазунья" – українською ця страва називається по-іншому

Чому українською не "стрекоза"

Стрімкі крилаті комахи, яких можна побачити влітку біля водойм, різного кольору та розміру, привертають увагу своєю красою. Ззовні вони схожі на якийсь футуристичний вертоліт – з довгим тонким тілом, великими очима та двома парами великих прозорих сітчастих крил.

Однак, часто їх називають російським словом "стрекоза". Хоча в українській мові вони мають свою назву – бабка. Цікаво, що походження цього слова незрозуміле, адже в українській мові ним позначають кілька речей: бабусю, страву, ковальський інструмент, частину ноги коня та інші речі.

Припускають, що українська назва комахи утворена від слова "баба" у значенні "відьма, чарівниця": через те, що неприємні тварини чи комахи вважалися злими чарівниками.

А ще, за повір'ями, душі померлих предків (у цьому випадку баб), перетворюються на комах. Таке припущення роблять мовознавці та фольклористи Макс Фасмер, Олександр Потебня та Олександр Преображенський.

Яке б походження не мало слово, але запам'ятайте, що ця комаха називається – бабка. А от латинська назва комахи – Odonata.

"А над стеблиною вже тремтить сітчастими крилами темно-синя й блискуча в сяйві сонця бабка!" (Анатолій Шиян, Гроза).

І як же без діалектичних назв – дзиґа і вертуха, саме так ще позначають комаху.

Цікаві факти про бабку: дивіться відео

Цікаві факти про бабку

У природі бабки мешкають на всіх материках, крім Антарктиди і їх понад 6500 видів. Це найшвидші комахи, які можуть літати зі швидкістю до 50 км/годину. Вони блискавично змінюють напрямок руху – на відміну від більшості інших "літунів", бабки можуть летіти в будь-якому напрямку, хоч убік, хоч уперед, хоч назад. У всіх видів бабок по чотири крила, і кожним із них ця комаха може керувати окремо. Більшу частину життя вони літають, не відчуваючи втоми і вкрай рідко ненадовго сідають. Очі бабки унікальні – вони вміють бачити як у звичайному візуальному спектрі, так і в ультрафіолетовому. Будова фасетного ока бабки дозволяє їм фокусуватися на конкретній здобичі, навіть якщо це крихітна мошка, оточена сотнями родичів. Тільки нижня частина очей бабки розрізняє кольори, тоді як верхні їхні сегменти бачать усе в чорно-білому спектрі. У японській культурі бабка символізує безстрашність і хоробрість. Бабки – хижаки, вони активно полюють на комарів, які є легкою здобиччю. Свою здобич бабки зазвичай розривають на частини і пожирають за лічені секунди після упіймання. Щелепи в них гострі, як бритва. Але вони занадто малі, щоб вкусити людину. І снують заповідники бабок. І перший у світі з'явився у Великій Британії у 2009 році. Личинки бабок проводять у воді до двох років, перш ніж вибратися на сушу і перейти до наступної фази життя. Деякі бабки, як і перелітні птахи, мігрують на значні відстані. Один з їхніх видів, руда бродяжка, є в цьому плані рекордсменом серед усіх комах, долаючи під час міграції відстань до 6-7 тисяч кілометрів. Бабки все життя проводять біля водойми, та де ростуть верби, які теж помилково називають "івами".

Уже тепло, милуйтеся комахами та пам'ятайте їх українську назву!