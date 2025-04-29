Яскравих комах, зі строкатими крильцями, різного розміру та кольору, що асоціюються з красою та грацією, помилково називають на російський штиб "бабочка". Однак, український відповідник має зовсім інше походження, про яке розповідає 24 Канал.
Дивіться також Божа корівка чи сонечко: як українською правильно назвати цього жучка
Чому в українській мові не "бабочка"
Українці, які відмовляються від російської мови, можуть використовувати русизми для позначення не часто вживаних речей чи істот – тварин, комах, птахів.
Тому, подекуди, як реакцію на красиву комаху чуємо – "бабочка". Однак – це русизм і росіяни вважають, що це "ісконнорусское слово". Його походження пов'язують зі словом "баба", у значенні міфічних істот, що є душами померлих.
В українській мові є слово близьке за звучанням – бабка, так називають "стрекозу."
Загальновживана українська назва цих комах – метелики. Мовознавці припускають, що слово праслов'янського походження motyl. Воно є похідним від дієслова mesti, motati sę ("кружляти, рухатися ривками") через особливості польоту цих комах. Підтвердженням того слугує, що ця комаха і в чеській мові – motýl, і в польській мові – motyl. Та навіть у російській мові є слово мотылёк – для позначення нічного метелика.
Тому, не бабочка – а метелик.
Цікаві факти про метеликів: дивіться відео
Що ще називають метеликом
А ще "метеликом" називають і інші речі.
Чоловічу краватку-метелик, яку одягають до офіційного костюма на світський раут. А також, як стильний аксесуар для завершення модного образу, а тут краватки уже дуже строкаті – в клітинку, смужку, квіточку, горох, яскравих кольорів.
Краватка-метелик / Freepik
Видрукуваний листок з терміновим повідомленням – із закликом, листівка, агітка, прокламація.
Мініатюрні книжки-самвидави, брошурки з віршами чи оповіданнями: "Заслуженою увагою... користуються "метелики" – мініатюрні книжечки, видані Львівським державним університетом імені І. Франка."
"Нічними метеликами" називають жінок найдревнішої професії.
Існує фобія – панічний страх метеликів, яка називається лепідоптерофобія.
Говоріть правильно українською!