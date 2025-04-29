Ярких насекомых, с пестрыми крылышками, разного размера и цвета, ассоциирующихся с красотой и грацией, ошибочно называют на русский манер "бабочка". Однако, украинский аналог имеет совсем другое происхождение, о котором рассказывает 24 Канал.

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Почему в украинском языке не "бабочка"

Украинцы, которые отказываются от русского языка, могут использовать русизмы для обозначения не часто употребляемых вещей или существ – животных, насекомых, птиц.

Поэтому, иногда, как реакцию на красивое насекомое слышим – "бабочка". Однако – это русизм и русские считают, что это "исконнорусское слово". Его происхождение связывают со словом "баба", в значении мифических существ, являющихся душами умерших.

В украинском языке есть слово близкое по звучанию – "бабка", так называют стрекозу.

Общеупотребительное украинское название этих насекомых – "метелики". Языковеды предполагают, что слово праславянского происхождения motyl. Оно является производным от глагола mesti, motati sę ("кружить, двигаться рывками") из-за особенностей полета этих насекомых. Подтверждением тому служит, что это насекомое и в чешском языке – motýl, и в польском языке – motyl. И даже в русском языке есть слово мотылёк – для обозначения ночной бабочки.

Поэтому, не бабочка – а метелик.

Интересные факты о бабочках: смотрите видео

Что еще называют бабочкой

А еще "бабочкой" называют и другие вещи.

Мужской галстук-бабочка, которую одевают к официальному костюму на светский раут. А также, как стильный аксессуар для завершения модного образа, а здесь галстуки уже очень пестрые – в клетку, полоску, цветочек, горох, ярких цветов.

Галстук-бабочка / Freepik

Отпечатанный листок со срочным сообщением – с призывом, листовка, агитка, прокламация.

Миниатюрные книжки-самоиздания, брошюрки со стихами или рассказами: "Заслуженою увагою... користуються "метелики" – мініатюрні книжечки, видані Львівським державним університетом імені І. Франка."

"Ночными бабочками" называют женщин древнейшей профессии.

Существует фобия – панический страх бабочек, которая называется лепидоптерофобия.

Говорите правильно на украинском!