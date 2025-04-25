Призывали ли вы в детстве солнышко, а считали ли хорошей приметой, когда этот жук на вас садился? А знаете, что жучка по-разному называют в регионах Украины, и об этом расскажет 24 Канал.
Смотрите также "За терриконами": откуда это выражение и что означает
Как еще называют солнышко
Красный жук с черными точками ценится за свою полезность и во всем мире считается символом удачи. А потому во многих культурах убийство этого насекомого запрещено, и оно находится под охраной.
В Европе это насекомое – очень распространенный мотив на почтовых марках и открытках с пожеланиями счастья.
Научное название этих жуков – Кокцинелиды (Coccinellidae), происходит от латинского слова "coccineus", что означает "красный".
В Украине названий для этого жучка есть немало:
- сонечко,
- зозулька,
- бездрик,
- бедрик / ведрик,
- петрик,
- катеринка,
- альонка,
- серденько,
- бобруна (бабруна) / бобрунька,
- паворожка,
- боже телятко,
- брушка / борушка,
- веприк,
- ворожка.
Споры возникают не является ли калькой с русского название Божья коровка. Во многих языках к этому насекомому есть приставка Божья, святая или солнечная, почему же не может быть у украинцев?
Другая ситуация с названием насекомого "стрекоза" – это точно русизм, и в украинском языке она имеет свое название.
Интересно о божьей коровке: смотрите видео
Интересные факты о божьей коровке
- Существует более 5 тысяч видов этих насекомых.
- Божьи коровки бывают красного, желтого, розового, оранжевого, черного цветов.
- Пятнышки на крылышках свидетельствуют не о возрасте, а о принадлежности к виду.
- Божьи коровки – хищники, они поедают тлю, за что их почитают садоводы.
- Они ядовиты для птиц и других насекомых, для самозащиты они выпускают желтую жидкость, которая содержит кантаридин. Это вещество может вызвать раздражение на коже человека.
- В Германии зафиксировано 1500 региональных названий бедрика.
- Жуку поставили памятники в Японии и Польше.
- В Нидерландах это символ "бессмысленного насилия", керамические плитки с изображением божьей коровки устанавливают на месте убийства.
- Солнышко наделено мистическими свойствами – оно летает к небесному богу, передает пожелания, приносит детей, предупреждает об опасности, предсказывает урожай, призывает хорошую погоду и тому подобное.
- Украинка Надежда Комарова из Днепра вошла в мировую Книгу рекордов Гиннеса, как владелица наибольшего количества предметов в виде насекомых солнышек – 5555. Хотя, сюда не учли ручные изделия, а потому коллекция на 2020 год составляла около 15 тысяч предметов.
Кроме того, среди маленьких детей популярны поговорки о солнышке и фигурирует в известной щедривке:
- "Лети, лети, сонечко,
- на дідове полечко,
- на бабине зіллячко,
- на наше подвір'ячко!"
- "Щедрик-бедрик (ведрик), дайте вареник,
- Грудочку кашки, колечко колбаски."
А каким названием для этого жучка пользуетесь вы?