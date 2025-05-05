У рубриці "Антисуржик. Говоримо правильно українською" 24 Канал розповідає, як правильно називати "кузнечика" українською.
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Як перекладається "кузнечик"
Літо, сонце, зелена трава – і "кузнечики" – ви точно їх ловили чи спостерігали. Однак така назва комахи – це русизм. А в українській мові є своя назва. Ресурс Словник.UA називає комаху з довгими ногами, що стрибає й крилами утворює сюркотливі звуки – коник.
Це велика родина Tettigoniidae, яка нараховує понад 6 тисяч видів.
Щоб вирізнити цим словом саме комаху, а, наприклад, не морського коника, до нього додають уточнення – трав'яний, зелений чи стрибунець.
Коник – це і наукова і літературна назва, яку можна зустріти в багатьох творах. А виникла назва, ймовірно, зі схожістю комахи на маленького коня та стрибучістю – завдяки довгим заднім ногам. Схожі назви є і в інших європейських мовах – англійською – "grasshopper" (дослівно "трав'яний стрибун"), італійською – "cavalletta" (cavallo – кінь).
А тому називайте цю комаху не "кузнечик" – а коник!
В українській мові є свої позначення для комах, як от зі словом "стрекоза", яке теж є русизмом.
Цікаві факти про коників: дивіться відео
Як ще називають коників
Для коника в Україні існують і діалектичні назви. Тому в різних куточках ви можете почути назви:
- стрибунець,
- cкакавка,
- скакун,
- скочок,
- кликунець,
- крилограй,
- кобилиця,
- кобилочка,
- дзюркотун,
- магуш,
- скиць,
- прузик,
- вітрачок,
- кавальок.
А великих коників ще називають – дибки та степові товстуни.
Однак не варто називати коників цвіркунами – це різні комахи. Це можна пояснити приналежністю до ряду Прямокрилих (Orthoptera), куди також входять коники, цвіркуни та сарана.
А звук, які видають коники, називають – дзюрчання, сюрчанням, цвірчанням, стрекотанням.
- "Тихо-тихо навколо, тільки сюрчать коники."
- "Десь блищить водиця тиха, Край струмка цвірчить десь коник" (Леся Українка).
Милуйтеся комахами й називайте їх правильно!