У рубриці "Антисуржик. Говоримо правильно українською" 24 Канал розповідає, як правильно називати "кузнечика" українською.

Дивіться також Божа корівка чи сонечко: як українською правильно назвати цього жучка

Як перекладається "кузнечик"

Літо, сонце, зелена трава – і "кузнечики" – ви точно їх ловили чи спостерігали. Однак така назва комахи – це русизм. А в українській мові є своя назва. Ресурс Словник.UA називає комаху з довгими ногами, що стрибає й крилами утворює сюркотливі звуки – коник.

Це велика родина Tettigoniidae, яка нараховує понад 6 тисяч видів.

Щоб вирізнити цим словом саме комаху, а, наприклад, не морського коника, до нього додають уточнення – трав'яний, зелений чи стрибунець.

Коник – це і наукова і літературна назва, яку можна зустріти в багатьох творах. А виникла назва, ймовірно, зі схожістю комахи на маленького коня та стрибучістю – завдяки довгим заднім ногам. Схожі назви є і в інших європейських мовах – англійською – "grasshopper" (дослівно "трав'яний стрибун"), італійською – "cavalletta" (cavallo – кінь).

А тому називайте цю комаху не "кузнечик" – а коник!

В українській мові є свої позначення для комах, як от зі словом "стрекоза", яке теж є русизмом.

Цікаві факти про коників: дивіться відео

Як ще називають коників

Для коника в Україні існують і діалектичні назви. Тому в різних куточках ви можете почути назви:

стрибунець,

cкакавка,

скакун,

скочок,

кликунець,

крилограй,

кобилиця,

кобилочка,

дзюркотун,

магуш,

скиць,

прузик ,

, вітрачок,

кавальок.

А великих коників ще називають – дибки та степові товстуни.

Однак не варто називати коників цвіркунами – це різні комахи. Це можна пояснити приналежністю до ряду Прямокрилих (Orthoptera), куди також входять коники, цвіркуни та сарана.

А звук, які видають коники, називають – дзюрчання, сюрчанням, цвірчанням, стрекотанням.

"Тихо-тихо навколо, тільки сюрчать коники."

"Десь блищить водиця тиха, Край струмка цвірчить десь коник" (Леся Українка).

Милуйтеся комахами й називайте їх правильно!