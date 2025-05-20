24 Канал рассказывает, как правильно назвать майский цветок "пион", ссылаясь на блог Ольги Багний.
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Как по-украински назвать цветок "пион"
В майских парках на клумбах цветут "пионы" – белые, розовые, красные, бордовые. А это замечательные локации для живописных фото – поэтому поспешите за красивыми снимками.
Однако, в украинском языке правильное название цветка – "півонія". Слово "пион" является русизмом, который не соответствует нормам украинского языка.
Слово "півонія" происходит от латинского названия Paeonia, которое связано с древнегреческим богом врачевания Пеоном.
В украинской культуре пион – символ красоты, любви, достатка. Их традиционно высаживали в садах состоятельных людей и поэтому можем встретить название – "панский цветок".
А чтобы не путаться, примите во внимание цветочный весенний словарик:
- не пион – а пивонія,
- не сирень – а бузок,
- не ландыш – а конвалія,
- не анютіні глазки – а братки,
- не одуванчик – а кульбаба.
Пион или пивония: смотрите видео
Что же называют словом "пион"
Интересно, что в украинском языке есть слово "пион", но он не используется для обозначения цветка. "Пион" – это научный и технический термин.
"Пион" – это физический термин, который означает элементарную частицу из семейства мезонов. Существует нейтральный π0 и заряженные пионы π+ и π-.
"Пион" – это название советской 203-миллиметровой самоходной гаубицы.
Поэтому не дарите девушкам букеты из "пионов", потому что когда говорим о цветах, то только – "пивонії".