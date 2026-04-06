Как правильно ставить ударение в слове "чорнозем", рассказываем со ссылкой на блог #ukrбезпроблем.

Где ставить ударение в слове "чорнозем"?

Ударением называют произношение определенного слога с большей силой голоса. И такие задания присутствуют на НМТ и вызывают определенные сомнения в некоторых словах, в частности, в слове – чернозем.

Слово чернозем часто вызывает сомнения относительно правильного ударения: можно услышать как чернозем, и чернозем. Это слово образовано от сочетания основ черный і земля, а значит, мы руководствуемся правилом украинского правописания, что в сложных существительных соединительный гласный является подчеркнутым. То есть буква, которая соединяет два слова всегда подчеркнута, кроме отдельных исключений, в этом случае – О.

Итак, правильный вариант – чорнОзем.

Правильно – чорнОзем

Первоначально это было словосочетание черная земля, которое впоследствии слилось в одно слово и стало отдельным существительным с целостным значением – "плодородная почва темного цвета".

Подобная ситуация с образованием и ударением в словах: літо́пис, руко́пис, гурто́житок, живо́пис, машино́пис, босо́ніж, Чорно́биль, чорно́слив. Но обратите внимание на исключения – "листопа́д", "снігопа́д", "лісосте́п", "землемі́р".

Это слово не только о языковой норме, но и о части культурной идентичности, ведь чернозем – одно из самых больших богатств Украины. Чернозем – символ украинской земли, ее плодородия и богатства. Именно он стал метафорой в литературе:

"Дышит на нее теплый воздух, насыщенный ароматами чернозема" (Михаил Коцюбинский).

Теперь вы точно знаете как ставить ударение "чернозем" и не ошибетесь.