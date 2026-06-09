Почему на украинском говорят "тварина" и какая разница в происхождении с русским словом "животное", рассказываем по ссылке "Горох".

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В чем разница в словах "тварина" и "животное"?

Интересно как из одного праславянского корня в современных языках образовались разные слова. Они вроде похожи и совершенно разные по значению.

9 июня 2026 года в Всемирный день памяти домашних животных (World Pet Memorial Day). Он не имеет постоянной даты, только день – второй вторник июня. Этот памятный день основан, с целью дать возможность владельцам вспомнить своих любимцев, ушедших из жизни.

Сегодня мы чествуем тех, кто был рядом с нами каждый день – домашних животных, наших друзей и тихих сожителей жизни. Это хорошая возможность задуматься не только об их роли, но и о самих словах, которыми мы их называем.

В частности, почему в украинском – "тварина", а в русском – "животное". Так называют любое существо, не являющееся растением или человеком. И здесь стоит разобраться с происхождением.

Украинское слово "тварина" происходит от праславянского tvаrь – "творение, создание", связано чередованием гласных с tvoriti – "творить".

В древнем значении "тварь" – это созданное, сотворенное Богом или природой. А животное – "создание", "творение жизни". В слове есть определенная сакральность: каждое существо – результат творения.

Учтите! Из праславянского корня тѵагь в других языках образовались слова, обозначающие часть человеческого тела: на польском twarz "лицо, лицо", на чешском tvář – щека, лицо; вид, подобие", на словацком. tvár – лицо; вид. Каждое лицо – уникальное творение.

Но слово "тварина" приобрело и негативный оттенок, когда его употребляют к человеку, так называют грубого и подлого человека.

Русское "животное" образовано от "живот" – "живот", "брюхо". Первоначально оно означало "то, что имеет живот, нутро", то есть физический признак живого организма. В этом слове акцент на телесности, биологии, а не на духовном измерении.

В украинском языке есть похожее слово – "животина", так называют домашних или домашних животных, или одну особь.

В этой разнице подчеркивается представление: украинская традиция подчеркивает творение и бытие, а русская – телесность и физиологию. Это разные мировоззренческие акценты, которые чувствуются в словах.

Интересно! В европейских языках для обозначения животного за основу взято не "жизнь и не "творение", а другое слово, латинское – animale, где anima – "душа" или "дыхание" (французское – l'animal, английское – animal).

Какие праздники и даты посвящены животным?

В мире существует ряд мемориальных и охранных мероприятий, которые связаны с домашними животными:

Неделя защиты животных – ежегодно в течение первой полной недели октября . Основатель праздника – комитет IVSA (SCAW), который помогает организовывать мероприятия и популяризировать миссию через социальные сети.

ежегодно в течение . Основатель праздника – комитет IVSA (SCAW), который помогает организовывать мероприятия и популяризировать миссию через социальные сети. Всемирный день осведомленности о дорожно-транспортных происшествиях с участием животных (World Animal Road Accident Awareness Day) – 10 октября.

(World Animal Road Accident Awareness Day) – 10 октября. Всемирный день против отказа от домашних животных (World Day Against Pet Abandonment) – последняя суббота июня.

(World Day Against Pet Abandonment) – Международный День акций за принятие Декларации прав животных , или Международный день прав животных – 10 декабря.

, или – 10 декабря. Международный день дня бездомных животных (International Homeless Animals Day) – третья суббота августа.

(International Homeless Animals Day) – Всемирный день домашних любимцев – 30 ноября.

А еще меньшие "праздники" – День щенка, День собаки-поводыря, День кошки, День хомяка, День сурка (на украинском сурок, а не – сурок) и даже 14 января – День волшебной одежды для своего любимца.

А вы являетесь счастливым обладателем животного?