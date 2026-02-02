В украинском языке есть свои названия животных, в том числе и для символического животного – "сурка", о котором рассказываем со ссылкой на "Википедию".

Как называется на украинском "сурок"?

Этого большого грызуна семейства беличьих, толстого и неуклюжего, живущего в степных регионах, называют ошибочно – сурок. Его ценят за ценный мех и кожу, но увидеть его – редкость, из-за пугливости, а на зиму – животное впадает в спячку. Впрочем, известный грызун по свисту и наблюдением за его поведением – на Сретение (а по новому календарю, его празднуют – 2 февраля) так прогнозируют погоду на весну.

А украинское название – бабак. Оно заимствовано из тюркских языков и означает, по одной версии – "коротконогий", а по другой – "шерстяные чулки".

"Рушиться по полю сніг. Свиснув бабак, почорніла дорога. Струмінь в ярочку побіг." (Яков Щоголив)

Можно встретить и немного другие названия:

байбак,

бобак.

А ресурс "Словотвір" предлагает название – свистень, объясняя тем, что животное, когда просыпается и по обычаю сообщает людям о приближении весны, свистит. Однако, в украинских словарях можно встретить и слово в украинских словарях можно встретить и слово "сурок", как синоним к байбаку. И Словарь украинского языка (СУМ) и ресурс "Горох", дают определение – "крупный степной грызун с ценным мехом желтого или рыжеватого цвета с примесью черных и бурых тонов на спинной части". Это слово тоже тюркского происхождения: суыр (suur), суур – "сурок, байбак". Вероятно из-за происхождения звука – свиста, который издает животное. Это типично, когда названия животных или птиц образовывались от их "голосов", например, в случае с птичкой "синичкой". Латинское название животного – Marmota, что переводится как "горная мышь". 24 Канал писал, какой прогноз сделал самый известный в Украине сурок Тимка сегодня. Будем ожидать и проверять, как сбудется предсказание. Хорошо, если вы знаете оба названия, однако для украинского языка характерно название – "бабак", именно так переводят название известного фильма – "День бабака". А еще – "бабаком / байбаком", называют – неповоротливого ленивого человека: "Хто б сподівавсь, що Турн бабак?" (Иван Котляревский). Что вы знаете о сурках?

Как и каждое животное, сурки имеют свое характерное поведение и привычки, которая их выделяет, и некоторые из них очень интересные.

В Украине распространен сурок степной (Marmota bobak) – обитает в степях Подолья, Харьковщины, Донетчины.

Сурки - мастера глубокой спячки: они могут спать до 6 месяцев, снижая температуру тела до 5°C.

Символ весны: в США есть День сурка (Groundhog Day), а в Украине – сурок тоже считается "предвестником весны".

Грызуны свистят – это сигнал тревоги. Их свист слышен на сотни метров.

Что вы знаете о сурке: смотрите видео

Живут колониями: они – социальные животные, с четкой иерархией

Их жилье – сложные системы нор с "комнатами" для сна, еды, туалета.

Ученые различают 15 современных видов сурка из двух подродов.

Хотя большую часть времени проводят на земле, умеют плавать и лазить по деревьям.

В Европе верили в предсказания сурков еще со времен Римской империи.

Ожидайте, как сбудется прогноз сурка Тимки относительно прихода весны.