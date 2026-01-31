Как на украинском называть прибор "щьотчик", рассказываем со ссылкой на Словарь.UA.

Как на украинском называть "щьотчик"?

К этому прибору вы заглядываете ежемесячно точно, когда приходит время платить коммунальные платежи. А еще некоторые допускают ошибку, называя его – щьотчик или щотчик. И это слово – типичная калька с русского – "счётчик".

В украинских словарях такого слова нет, но есть соответствие, поскольку мы имеем свою техническую и научную терминологию.

Правильный украинский аналог – счетчик. Это слово фиксируется в "Словаре украинского языка" (СУМ-20) и в Орфографическом словаре украинского языка – электросчетчик, газовый счетчик, водосчетчик.

Слово образовано от праславянского – "лік" (количество или счет) и "лічити / лічба" – считать. Поэтому, прибор потраченную энергию, воду или газ – "лічить" (не путайте со словом лікує). А вот русское – от слова "считать" / "счет" / "счета".

Впрочем, по показаниям со счетчика, вы платите – "рахунки", а приходят вам – "платіжки". Украинский язык по-максимуму использует свой словарный запас.

Интересно! Словари подают и другое значение слова "лічильник" – тот, кто ведет счет чему-либо. Другим словом – рахівник. Рахівник – исторический вариант, который встречается в старых текстах и может употребляться стилистически (например, в художественной литературе или в контексте истории языка) вместо привычного – бухгалтер.

В современном правописании (2019) и трудах по культуре языка (например, справочники Александра Пономарева) подчеркивается: "лічильник" – единственный нормативный вариант, других вариантов не предусмотрено. Итак, и "счетчик", и "щьотчик", и "щотчик" – суржиковые образования, который следует избегать в устной и письменной речи.

Использование нормативного слова не только сохраняет чистоту украинского языка, но и подчеркивает нашу языковую идентичность. Говорите на украинском!