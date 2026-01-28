Является ли ошибкой наличие в украинском языке слова подлокотник, рассказываем, ссылаясь на объяснения блогера-языковеда Рами Аль Шаера.

Или слово "підлокітник" ошибка?

Эту удобную опору для рук на креслах, диванах и сиденьях транспорта привыкли называть – підлокітник. Привычное и логичное слово, и мало кто замечает ошибку. Однако, языковеды обращают внимание на определенное расхождение.

Слово "підлокітник" вы найдете во многих словарях:

Словарь.ua подтверждает употребление слова подлокотник как нормативного, с толкованием: "часть мебели, на которую опирают руку".

СУМ (Словарь украинского языка в 20 томах) также содержит это слово, с примерами употребления в художественной литературе.

Орфографический словарь (2019) тоже фиксирует форму "подлокотник", как такое, что соответствует современному правописанию.

На украинском аналог очень похож на русский "підлокітник" и создан по аналогии – подлокотник. Однако, Рами Аль Шаер замечает, что на украинском не "локоть", а – "лікоть", и логичнее было бы – "підлікітник".

Конечно, язык меняется и развивается, к нему постоянно добавляются новые слова, но словари, которые содержат слово "подлокотник", составлены преимущественно в советское время и в них пытались максимально приблизить украинский язык к русскому.

Словарь украинского языка Бориса Гринченко, к примеру, такого слова не содержит. Но содержит другие, которые подаются в других словарях и ресурсах (Горох) как синонимы:

побічниця,

перила,

било,

бильце,

поручні,

поруччя

поренча́,

поренча́та,

рампа.

Именно эти соответствия вы найдете в словарях более раннего времени.

Как по-украински "підлокітник": смотрите видео

А языковед Лариса Масенко в своих публикациях об очищении языка от суржика отмечает, что кальки типа "подлокотник" следует заменять на исконно украинские формы.

Формируются и новые слова – "подрученик", к примеру, однако они не соответствуют нормам украинского языка.

Языковеды советуют избегать калек, особенно в бытовой лексике, где украинский имеет собственные точные соответствия. Хотя слово "підлокітник" – пример успешной адаптации, впрочем, нельзя забывать о других названиях, которые бытовали раньше и выразительнее представляют наш язык.

