Является ли ошибкой наличие в украинском языке слова подлокотник, рассказываем, ссылаясь на объяснения блогера-языковеда Рами Аль Шаера.
Смотрите также Действительно ли "підодіяльник" – русинизм: что говорят языковеды и словари
Или слово "підлокітник" ошибка?
Эту удобную опору для рук на креслах, диванах и сиденьях транспорта привыкли называть – підлокітник. Привычное и логичное слово, и мало кто замечает ошибку. Однако, языковеды обращают внимание на определенное расхождение.
Слово "підлокітник" вы найдете во многих словарях:
- Словарь.ua подтверждает употребление слова подлокотник как нормативного, с толкованием: "часть мебели, на которую опирают руку".
- СУМ (Словарь украинского языка в 20 томах) также содержит это слово, с примерами употребления в художественной литературе.
- Орфографический словарь (2019) тоже фиксирует форму "подлокотник", как такое, что соответствует современному правописанию.
На украинском аналог очень похож на русский "підлокітник" и создан по аналогии – подлокотник. Однако, Рами Аль Шаер замечает, что на украинском не "локоть", а – "лікоть", и логичнее было бы – "підлікітник".
Конечно, язык меняется и развивается, к нему постоянно добавляются новые слова, но словари, которые содержат слово "подлокотник", составлены преимущественно в советское время и в них пытались максимально приблизить украинский язык к русскому.
Словарь украинского языка Бориса Гринченко, к примеру, такого слова не содержит. Но содержит другие, которые подаются в других словарях и ресурсах (Горох) как синонимы:
- побічниця,
- перила,
- било,
- бильце,
- поручні,
- поруччя
- поренча́,
- поренча́та,
- рампа.
Именно эти соответствия вы найдете в словарях более раннего времени.
Как по-украински "підлокітник": смотрите видео
А языковед Лариса Масенко в своих публикациях об очищении языка от суржика отмечает, что кальки типа "подлокотник" следует заменять на исконно украинские формы.
Формируются и новые слова – "подрученик", к примеру, однако они не соответствуют нормам украинского языка.
Языковеды советуют избегать калек, особенно в бытовой лексике, где украинский имеет собственные точные соответствия. Хотя слово "підлокітник" – пример успешной адаптации, впрочем, нельзя забывать о других названиях, которые бытовали раньше и выразительнее представляют наш язык.
Ранее 24 Канал писал о подобных случаях языковых извращений:
- Как правильно на украинском назвать "дубленку".
- И почему "варежка" в украинском языке предмет посуды, а не одежды.