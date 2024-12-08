В Украине для приготовления и наливания жидких блюд существовали большие ложки. Какие названия для этой кухонной утвари существуют в разных регионах рассказывает 24 Канал.
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Полоник или половник: что правильно
Кухонные принадлежности для наливания жидких блюд, компотов, пунша или глинтвейна называют литературно – "ополоник". Но не полоник – потому что это русизм.
А еще в разных регионах он имеет свои названия:
- "черпак",
- "вареха",
- "варишка",
- "кохля",
- "кохелька",
- "поварка".
А большую ложку с мелкими отверстиями, предназначенную для снятия пены или вытягивания из отвара сваренных продуктов, например вареников, называют – шумовка.
Как у вас называют половник: смотрите видео
Большие половники ложкари выдалбливали для пастухов на полонинах. Полонинский половник, вместимостью около 1 литра, – это большая долбленая ложка с длинной вертикальной ручкой, что использовалась при изготовлении овечьего сыра – брынзы.
Ранее этот девайс изготавливали из дерева, а теперь многообразие форм, дизайнов, материалов изготовления удовлетворит любые прихоти повара. Даже стеклянные! Выбирайте на свой вкус и готовьте с радостью!