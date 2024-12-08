В Україні для приготування та наливання рідких страв існували великі ложки. Які назви для цього кухонного приладдя існують у різних регіонах розповідає 24 Канал.

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Полоник чи ополоник: що правильно

Кухонне приладдя для наливання рідких страв, компотів, пуншу чи глінтвейну називають літературно – ополоник. Але не "полоник" – бо це русизм.

А ще у різних регіонах він має свої назви:

черпак,

вареха,

варишка,

кохля,

кохелька,

поварка.

А велику ложку з дрібними отворами, призначену для зняття піни або витягування з відвару зварених продуктів, наприклад вареників, називають – шумівка.

Як у вас називають ополоник: дивіться відео

Великі ополоники ложкарі видовбували для пастухів на полонинах. Полонинський ополоник, місткістю близько 1 літра, – це велика довбана ложка з довгою вертикальною ручкою, що використовувалась під час виготовлення овечого сиру – бринзи.

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