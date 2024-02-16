Однако суржик значительно засоряет украинский язык. Поэтому Образование 24 помогает от него избавиться навсегда.
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Как на украинском сказать "дубльонка"
Случаются суржиковые слова и для обозначения вещей из зимнего гардероба. Одним из таких неправильных названий является слово "дубльонка" (укр.).
В украинском языке правильным соответствием будет "дублянка" (разговорное) или "кожух".
Какие интересные синонимы имеет слово "дублянка"
А если лучше заглянуть в словари, можно найти интересные синонимы для обозначения вышеупомянутой одежды. Особенно среди диалектизмов. В частности, такие:
- линтвАр (диал.);
- кожушанка;
- байбарАк (покрытый сукном);
- кожушОк, кожушина, кожанОк (диал.) (короткий, не покрытый тканью).