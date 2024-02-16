Однако суржик значительно засоряет украинский язык. Поэтому Образование 24 помогает от него избавиться навсегда.

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Как на украинском сказать "дубльонка"

Случаются суржиковые слова и для обозначения вещей из зимнего гардероба. Одним из таких неправильных названий является слово "дубльонка" (укр.).

В украинском языке правильным соответствием будет "дублянка" (разговорное) или "кожух".

Какие интересные синонимы имеет слово "дублянка"

А если лучше заглянуть в словари, можно найти интересные синонимы для обозначения вышеупомянутой одежды. Особенно среди диалектизмов. В частности, такие:

линтвАр (диал.);

кожушанка;

байбарАк (покрытый сукном);

кожушОк, кожушина, кожанОк (диал.) (короткий, не покрытый тканью).

Обратите внимание! Ранее в нашей антисуржиковой подборке мы также рассказывали, как правильно называть вещи из вашего зимнего гардероба.