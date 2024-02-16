Однак суржик значно засмічує українську мову. Тож Освіта 24 допомагає його позбутися назавжди.

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Як українькою сказати "дубльонка"

Трапляються суржикові слова і на позначення речей із зимового гардероба. Однією із таких неправильних назв є слово "дубльонка".

В українській мові натомість правильним відповідником буде дублянка (розмовне) або кожух.

Які цікаві синоніми має слово "дублянка"

А якщо краще позаглядати у словники, можна знайти цікаві синоніми на позначення вищезгаданого одягу. Особливо серед діалектизмів. Зокрема, такі:

линтвАр (діал.);

кожушанка;

байбарАк (покритий сукном);

кожушОк, кожушина, кожанОк (діал.) (короткий, не покритий тканиною).

Зверніть увагу! Раніше у нашій антисуржиковій добірці ми також розповідали, як правильно називати речі з вашого зимового гардероба.