Но не стоит засорять украинский язык русскими словами. Тем более, что он (украинский язык) содержит немало красивых слов и синонимов к ним.

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Как на украинском сказать "томный взгляд"

Так, одно из таких слов, перевод на соловьиную которого не припоминает большинство украинцев, назвал известный украинский языковед и учитель Александр Авраменко. Он также в эфире "Завтрака с 1+1" назвал его правильное соответствие.

Речь идет о слове "томный". В частности, языковед спросил у краян, знают ли они, как сказать по-украински "томный". К примеру, "томный взгляд".

На украинском правильно сказать "млосний погляд",

– уточнил учитель.



Как на украинском сказать "томный взгляд" / скриншот видео

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