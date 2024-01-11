А на их месте часто "роскошествуют" российские соответствия. Поэтому известный украинский языковед и учитель Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" заявил: сегодня будем обогащать наш словарь.
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Как сказать на украинском "косноязычие, косноязычный человек"
Учитель предложил проверить себя и подумать, как по-украински сказать "косноязычие, косноязычный человек".
По-украински будет так: "недорікуватість, недорікувата людина",
– уточнил языковед.
И добавил, что еще можно сказать "гугнявий" или "недомовний".
Что интересно, слово "недорікуватий" еще имеет синоним "недоріка".
В переносном смысле "недорікуватим" (укр.) называют человека, не способного справиться с чем-либо своими силами или беспомощного.
А "недорікрю" (укр.) наименуют человека с дефектом речи, заключающийся в неумении правильно и четко произносить некоторые звуки или слова.
В переносном смысле это слово еще обозначает ни на что не способного человека, ничтожного.
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Как назвать "горбушку" на украинском
- Александр Авраменко также рассказывал, что пригоревшую корочку, образующуюся при выпекании хлеба, многие украинцы называют "горбушкой".
- Но это русское слово.
- Как правильно сказать на украинском, читайте здесь.