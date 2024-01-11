А на їхньому місці часто "розкошують" російські відповідники. Тож відомий український мовознавець та вчитель Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" заявив: сьогодні будемо збагачувати наш словник.
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Як сказати українською "косноязычие, косноязычный человек"
Вчитель запропонував перевірити себе і подумати, як українською сказати "косноязычие, косноязычный человек".
Українською буде так: "недорікуватість, недорікувата людина",
– уточнив мовознавець.
І додав, що ще можна сказати "гугнявий" або ж "недомовний".
Що цікаво, слово "недорікуватий" ще має синонім "недоріка".
У переносному значенні "недорікуватою" називають людину, неспроможну впоратися з чим-небудь своїми силами чи безпорадну.
А "недорікою" найменовують людину з дефектом мови, що полягає у невмінні правильно й чітко вимовляти деякі звуки чи слова.
У переносному значенні це слово ще позначає ні на що не здатну людину, нікчему.
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Як назвати "горбушку" українською
- Олександр Авраменко також розповідав, що пригорілу скоринку, що утворюється при випіканні хліба, чимало українців називає "горбушкою".
- Але це це росіянізм.
- Як правильно сказати українською, читайте тут.