Однако кальки из языка агрессора лишь вредят вашей речи. Так что Образование 24 помогает их избавиться.

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10 слов-калек из русского, которые вредят речи

На этот раз предлагаем вам еще 10 слов, которые являются кальками русского языка. Их отобрала редактор Ольга Васильева.

Также вашему вниманию – правильные соответствия с украинского языка, которые нужно запомнить.

  • В тому числі (неправильно) – зокрема, серед них (правильно);
  • в силу – через, з огляду на;
  • в дійсності – насправді;
  • більша половина – більша частина, більш як половина;
  • в силу – через, з огляду на;
  • в залежності від – залежно від;
  • виходячи з – зважаючи на, з огляду на;
  • відбитися на – позначитися на;
  • головним чином – гóловно;
  • даний – цей, такий.