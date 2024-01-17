Однак кальки з мови агресора лише шкодять вашому мовленню. Тож Освіта 24 допомагає їх позбутися.
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10 слів-кальок з російської, які шкодять мовленню
Цього разу пропонуємо вам ще 10 слів, які є кальками з російської мови. Їх відібрала редакторка Ольга Васильєва.
Також до вашої уваги – правильні відповідники з української мови, які треба запам'ятати.
- В тому числі (неправильно) – зокрема, серед них (правильно);
- в силу – через, з огляду на;
- в дійсності – насправді;
- більша половина – більша частина, більш як половина;
- в силу – через, з огляду на;
- в залежності від – залежно від;
- виходячи з – зважаючи на, з огляду на;
- відбитися на – позначитися на;
- головним чином – гóловно;
- даний – цей, такий.