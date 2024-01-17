Однак кальки з мови агресора лише шкодять вашому мовленню. Тож Освіта 24 допомагає їх позбутися.

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10 слів-кальок з російської, які шкодять мовленню

Цього разу пропонуємо вам ще 10 слів, які є кальками з російської мови. Їх відібрала редакторка Ольга Васильєва.

Також до вашої уваги – правильні відповідники з української мови, які треба запам'ятати.

В тому числі (неправильно) – зокрема, серед них (правильно);

в силу – через, з огляду на;

в дійсності – насправді;

більша половина – більша частина, більш як половина;

в силу – через, з огляду на;

в залежності від – залежно від;

виходячи з – зважаючи на, з огляду на;

відбитися на – позначитися на;

головним чином – гóловно;

даний – цей, такий.

Раніше ми також пропонували вам 10 кальок з російської мови, яких треба позбутися.