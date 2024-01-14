А у час розквіту української мови – як ніколи – треба вдосконалювати своє мовлення. Редакторка Ольга Васильєва розповіла, які кальки з мови ворога варто забути і чим їх замінити.
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Які кальки з російської треба забути
Так, пропонуємо вам 10 кальок з російської мови, яких треба позбутися.
Також уточнюємо, які правильні слова вживати натомість.
- У якості (неправильно) – як (правильно);
- шляхом – у такий спосіб, через;
- як правило – зазвичай;
- точка зору – думка;
- у випадку – у разі;
- у відповідності до – відповідно до;
- там же – там само;
- тим більше – тим паче, і того більше, і поготів;
- тим не менш – а втім, проте, однак;
- тим самим — у такий спосіб, таким способом, таким робом.
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Корисні мовні поради від Освіти 24
Ми, до слова, розповідали, як правильно називати кольори українською і які суржикові їхні назви забути.
Також ви можете прочитати, як ніколи не варто називати регіони України.
А про те, які "зимові" суржикові слова краще забути, розповідали тут.