А во время расцвета украинского языка – как никогда – нужно совершенствовать свою речь. Редактор Ольга Васильева рассказала, какие кальки из языка врага стоит забыть и чем их заменить.

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Какие кальки с русского надо забыть

Так, предлагаем вам 10 калек из русского языка, от которых нужно избавиться.

Также уточняем, какие правильные слова употреблять вместо этого.

У якості (неправильно) – як (правильно);

шляхом – у такий спосіб, через;

як правило – зазвичай;

точка зору – думка;

у випадку – у разі;

у відповідності до – відповідно до;

там же – там само;

тим більше – тим паче, і того більше, і поготів;

тим не менш – а втім, проте, однак;

тим самим — у такий спосіб, таким способом, таким робом.

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Полезные языковые советы от Образования 24

Мы, к слову, рассказывали, как правильно называть цвета на украинском и какие суржиковые их названия забыть.

Также вы можете прочесть, как никогда не следует называть регионы Украины.

А о том, какие "зимние" суржиковые слова лучше забыть, рассказывали здесь.