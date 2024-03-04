Вместо этого Образование 24 продолжает помогать искоренять из вашей речи "мусор". Одним из таких слов является "варежки".

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Как сказать на украинском "варежки"

Поэтому если вы употребляете это суржиковое слово, немедленно замените его правильным украинским аналогом.

В нашем языке есть красивое слово "рукавиці" (укр.).

Именно так надо называть изделие из плотной теплой ткани, кожи, шерстяных нитей, меха и т.д., которое надевают на кисть руки в холод или для работы. В частности, если говорится об изделии с двумя отделениями: одно для большого пальца, другое – для всех остальных пальцев.

Обратите внимание! Ранее мы подробно рассказывали в нашей антисуржиковой подборке о том, как правильно на украинском называть зимнюю одежду. В частности, какие суржиковые наименования стоит забыть и какие правильные украинские соответствия употреблять взамен.

Как на украинском назвать "свитер"