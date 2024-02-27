Однако суржиковые слова значительно засоряют наш язык. Поэтому Образование 24 помогает избавляться от этого языкового мусора.

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Как сказать на украинском "свитер"

Так, суржиковые слова можно часто услышать для обозначения зимней одежды. В частности, такое слово как "світер" (укр.).

Но его употреблять не стоит. Если вы рассказываете, что купили яркую вязаную теплую кофту без застежек с высоким воротником, которую одевают через голову, говорите, что приобрели "светр" (укр.).

Отметим, что среди диалектизмов вы еще можете встретить слово "сведр".

Обратите внимание! Ранее в нашей антисуржиковой подборке мы также рассказывали, как правильно называть вещи из вашего зимнего гардероба.

Как называть другие вещи гардероба правильно