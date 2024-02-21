Другие вместо этого кажутся привычными, но их надо избегать. Так, земляки часто думают, как правильно назвать зимнюю шапку с ушами.

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Как на украинском будет "ушанка"

Образование 24 зато расскажет, можно ли говорить на эту вещь ушанка.

ушанка – вушанка – зимова шапка з вухами;

Если заглянуть в украинские словари, то можно найти такие названия как "ушанка" и "вушанка" как синонимы для обозначения зимней шапки с ушами.

Отметим, что она была в свое время популярным головным убором в странах постсоветского пространства.

Если же вы сомневаетесь, что можно употреблять такие названия этой зимней шапки, украинские языковеды подсказывают, что не стоит.

К примеру, языковед, кандидат филологических наук Нина Яценко отмечает, что можно использовать такие слова как "вушанка" и "шапка-вушанка" (укр.). И уточняет, что в украинском языке встречается и лексема "ушанка", но как народноразговорная.