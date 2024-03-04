Натомість Освіта 24 продовжує допомагати викорінювати з вашого мовлення "сміття". Одним із таких слів є "варежки".

Дивіться також Як правильно українською назвати "світер"

Як сказати українською "варежки"

Тож якщо ви вживаєте це суржикове слово, негайно замініть його правильним українським відповідником.

У нашій мові є красиве слово "рукавиці".

Саме так треба називати виріб з цупкої теплої тканини, шкіри, вовняних ниток, хутра тощо, який надівають на кисть руки у холод або для роботи. Зокрема, якщо мовиться про виріб з двома відділеннями: одне для великого пальця, інше – для всіх інших пальців.

Зверніть увагу! Раніше ми детально розповідали у нашій антисуржиковій добірці про те, як правильно українською називати зимовий одяг. Зокрема, які суржикові найменування варто забути та які правильні українські відповідники вживати натомість.

Як українською назвати "світер"