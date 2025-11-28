Украинцы часто говорят, что используют для этого "павербанки". Можно ли так называть это устройство, подскажет 24 Канал со ссылкой на "СловОпис".

Как правильно назвать "павербанк"?

Power bank (на английском) – это портативное зарядное устройство для зарядки гаджета, когда нет возможности подпитать его с помощью электроэнергии.

На украинском такой внешний аккумулятор, портативное зарядное устройство называем "повербанком", а не "павербанком".

Дословный перевод с английского – "банк силы", "банк мощности".

Ресурс "Словообразование" также предложил такие варианты для замены этого слова украинскими аналогами:

наснажник;

підзарядник;

підживлювач;

снажило;

струмосховище;

зарядник;

потужник;

живлесхов;

підживник.

