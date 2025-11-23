Поэтому они называют своих близких, знакомых и незнакомых лиц Машами, Катюшами, Светами. 24 Канал при этом накануне именин Екатерины расскажет, можно ли украинок называть, в частности, Катюшами.

Можно ли украинок называть Катюшами?

24 ноября в Украине отмечают День ангела Екатерины.

Екатерина (укр. Катерина) – женское имя, которое происходит от греческого Αικατερίνη. По одной из версий, слово образовано от καθάριος, ката́риос – "чистая, чистокровная, непорочная, безупречная", пишет Википедия.

Редактор Ольга Васильева советует не употреблять распространенные московские формы женских имен. В частности, не говорить "Катюша".

  • Не Катюша – а Катруся, Катря, Катеринка.

Катря – это народная форма этого имени. Уменьшительные формы, собственно, такие: Катруся, Катя, Кася, Катеринка, Катруня.

У Словаре украинского языка находим еще такие разнообразные формы этого имени:

  • Касенька;

  • Касінька;

  • Каська;

  • Касуненька;

  • Кася;

  • Катечка;

  • Катеринка;

  • Катеринонька;

  • Катериночка;

  • Катя;

  • Катінька;

  • Катречка;

  • Катруненька;

  • Катруня;

  • Катрунька;

  • Катруся;

  • Катрусенька;

  • Катря;

  • Касюнька.


"Катерина" – картина Тараса Шевченко, выполнена на тему одноименной поэмы 1842 года в Санкт-Петербурге / фото из Википедии

А "Катюши" были популярны во время СССР – как советская военная песня и оружие во время Второй мировой войны – мобильные реактивные установки залпового огня (УЗО).

