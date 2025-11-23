Тож вони називають своїх близьких, знайомих і незнайомих осіб Машами, Катюшами, Свєтами. 24 Канал при цьому напередодні іменин Катерини розповість, чи можна українок називати, зокрема, Катюшами.
Дивіться також "Альона" й "Олена": чи можна українських дівчат називати обома іменами
Чи можна українок називати Катюшами?
24 листопада в Україні відзначають День ангела Катерини.
Катерина – жіноче ім'я, яке походить від грецького Αικατερίνη. За однією з версій, слово утворене від καθάριος, ката́ріос – "чиста, чистокровна, непорочна, бездоганна", пише Вікіпедія.
Редакторка Ольга Васильєва радить не вживати поширені московські форми жіночих імен. Зокрема, не казати "Катюша".
Не Катюша – а Катруся, Катря, Катеринка.
Катря – це народна форма цього імені. Зменшувальні форми, власне, такі: Катруся, Катя, Кася, Катеринка, Катруня.
У Словнику української мови знаходимо ще такі різноманітні форми цього імені:
Касенька;
Касінька;
Каська;
Касуненька;
Кася;
Катечка;
Катеринка;
Катеринонька;
Катериночка;
Катя;
Катінька;
Катречка;
Катруненька;
Катруня;
Катрунька;
Катруся;
Катрусенька;
Катря;
Касюнька.
"Катерина" – картина Тараса Шевченка, виконана на тему однойменної поеми 1842 року в Санкт-Петербурзі / фото з Вікіпедії
А "Катюші" були популярні у час СРСР – як радянська військова пісня та зброя у час Другої світової війни – мобільні реактивні установки залпового вогню (УЗВ).
Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.
Читайте більше мовних пояснень:
- Гербата, ляґер, васериця, моньо: чи знаєте ви назви напоїв на львівському діалекті.
- Не кажіть "капучіно" й "еспрессо": як українською правильно називати напої.
- Не "голольод": як правильно назвати шар льоду на дорозі.
- Ці слова вас здивують: як назвати українською "капюшон".