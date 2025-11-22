Також часто можна почути зросійщені форми імен. 24 Канал при цьому розповість, чи можна українських дівчат називати "Альонами".

Як українською "Альона"?

Так, українці можуть сперечатися щодо імен "Альона" і "Олена". Одні кажуть, що це дві різні форми одного імені, інші вважають, що "Альона" – це неукраїнська форма. При цьому у нашій державі чимало дівчат має і таке, і таке ім'я.

Якщо заглянути до Вікіпедії, то читаємо, що Олена – українське жіноче ім'я, що походить від грецького імені Ἑλένη (Helénē), утвореного від грецького ἐλένη ("світоч", "смолоскип". До української мови це ім'я потрапило через староцерковнослов'янське посередництво (Єлена) з середньогрецької мови (де звучало як "Елені"). Народна форма "Олена" пов'язана з характерною для східнослов'янських мов заміною початкового je- на o-.

Натомість Альо́на (рос. Алёна; біл. Алёна) подають як білоруську форму імені, особливо розповсюджену у країнах колишнього СССР. І зазначають, що ім'я Альона є похідною формою від імені Олена і поступово стало самостійним ім'ям.

Також надають українські зменшені форми:

Оленка;

Оленочка;

Оленонька;

Оленця;

Оленцуня.

Натомість редакторка Ольга Васильєва рекомендує не вживати поширені московські форми жіночих імен. Через це радить казати "Олена", а не "Альона".

Зауважимо при цьому, що ще Словнику власних імен людей ще за 1967 рік вказали саме ім'я Олена. Натомість "Альона" прописали лише як розмовний варіант імені Олена.

Побутує також думка, зокрема і серед мовознавців, що ім'я Альона стало поширеним в Україні саме у радянський час.

