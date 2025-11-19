Що цікаво, є українці, які вважають, що слово "звізда" є не українським, а російським. Про це інформує 24 Канал з посиланням на допис у Threads користувачки з псевдонімом happy_odesa_mama.

Що думають українці про слово "звізда"?

Користувачка соцмережі вирішила запитати в інших: "Чому люди, які відтворюють українську культуру різдвяних традицій, так вперто використовують для цього російські назви "ЗВІЗДА" та "звіздяр", коли є такі прекрасні слова як "зірка", "зіронька" та "зіркар". При цьому вона заявила, що ці слова їй римуються з матюками.



Допис користувачки про "звізду" / скриншот

Українці натомість у коментарях висловили свої думки та розповіли авторці цитати, чому її версія є хибною. Ось що вони написали:

Можливо, тому, що ці люди саме дотримуються традицій, а не вигадують слова? Словник Грінченка, який традиційно вважається позбавленим росіянізмів, знає й звізду, і звіздаря, і навіть (йой!) слово "звіздатий" – і не боїться жодних рим. У класиків: "І їм на звіздах ворожу" (І. Котляревський). "…він був одною з ясніших звізд, уважався чоловіком розумним і досвідним" (І. Франко). А от "зіркаря" жодний словник не знає.



Пояснення українців / скриншот

Також українці пригадують слова із відомої колядки, де є "звізда":

"Нова радість стала, яка не бувала: над вертепом звізда ясна світлом засіяла".

Ще одна російськомовна людина відкрила для себе українську. Є діалектні слова, і не всі слова що схожі на (московські, – ред.) є русизмами.

ЗвіздА – це архаїзм. Це наше слово, запозичене в росіянську, так само як і гОрод (від слова городити).

Пояснення українців / скриншот

Що таке "звізда"?

В українській мові є слово "звізда".

Так, "звіздА" – фолькорна або ж діалектна назва зорі, розповідає Словник української мови. Також "звІзда" – головний атрибут святкування Різдва, нагадує "Вікіпедія". А "звіздар" – той, хто носить різдвяну зірку.

Тому можемо казати і "звізда", і "зірка" для конкретних випадків. Але не "звєзда" – це вже суржик.

Тож "звізда" – псевдоросіянізм, якщо ви раптом вважаєте, що наша мова запозичила це слово з "мови окупанта".

