Часто тому, що не знають правильних відповідників у нашій мові. 24 Канал з посиланням на ресурс "Мова – ДНК Нації" розповість, чи можна казати "бархатний сезон".

Як "бархатний сезон" буде українською?

У Сучасному словнику української мови ви можете знайти слово "бархатний" як прикметний до "бархат" та синонім до слова "оксамитовий".

Все ж сучасні мовознавці радять називати цей сезон оксамитовим, а не бархатним, аби не вживати кальки з російської мови.

Тому не бархатний сезон, а оксамитовий сезон.

Що таке "оксамитовий сезон"?

Як пояснює Вікіпедія, оксамитовий сезон – умовна назва одного зі сприятливих періодів року для відпочинку в умовах субтропіків, зокрема, середземноморського клімату.

Під час оксамитового сезону не так спекотно, як у липні, але досить тепло навіть вночі. У північних широтах, де панує помірний клімат, аналогом оксамитового сезону є "бабине літо".

Що цікаво, на початку XX століття оксамитовим сезоном називали кілька весняних тижнів.

Над Середземномор'ям і в Причорномор'ї оксамитовий сезон триває з кінця серпня до середини жовтня, а в країнах Магрибу та на північній околиці Мексиканської затоки (Флорида) – до початку листопада.

