Часто потому, что не знают правильных соответствий в нашем языке. 24 Канал со ссылкой на ресурс "Язык – ДНК Нации" расскажет, можно ли говорить "бархатный сезон".

Смотрите также Многие украинцы вспоминают не сразу: как правильно на украинском называть "Германию"

Как "бархатный сезон" будет на украинском?

У Современном словаре украинского языка вы можете найти слово "бархатный" как прилагательное к "бархат" и синоним к слову "оксамит".

Все же современные языковеды советуют называть этот сезон "оксамитовим", а не бархатным, чтобы не употреблять кальки из русского языка.

Поэтому не бархатный сезон, а "оксамитовий" сезон.

Интересно! Мы подробно в нашей антисуржиковой подборке рассказывали, как правильно на украинском рассказать о осень.

Что такое "бархатный сезон"?

Как объясняет Википедия, бархатный сезон – условное название одного из благоприятных периодов года для отдыха в условиях субтропиков, в частности, средиземноморского климата.

Во время бархатного сезона не так жарко, как в июле, но достаточно тепло даже ночью. В северных широтах, где царит умеренный климат, аналогом бархатного сезона является "бабье лето".

Что интересно, в начале XX века бархатным сезоном называли несколько весенних недель.

Над Средиземноморьем и в Причерноморье бархатный сезон длится с конца августа до середины октября, а в странах Магриба и на северной окраине Мексиканского залива (Флорида) – до начала ноября.

Смотрите также Имеет еще и интересные синонимы: что означает слово "победа"

Читайте больше языковых советов: