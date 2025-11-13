Часто потому, что не знают правильных соответствий в нашем языке. 24 Канал со ссылкой на ресурс "Язык – ДНК Нации" расскажет, можно ли говорить "бархатный сезон".
Смотрите также Многие украинцы вспоминают не сразу: как правильно на украинском называть "Германию"
Как "бархатный сезон" будет на украинском?
У Современном словаре украинского языка вы можете найти слово "бархатный" как прилагательное к "бархат" и синоним к слову "оксамит".
Все же современные языковеды советуют называть этот сезон "оксамитовим", а не бархатным, чтобы не употреблять кальки из русского языка.
Поэтому не бархатный сезон, а "оксамитовий" сезон.
Интересно! Мы подробно в нашей антисуржиковой подборке рассказывали, как правильно на украинском рассказать о осень.
Что такое "бархатный сезон"?
Как объясняет Википедия, бархатный сезон – условное название одного из благоприятных периодов года для отдыха в условиях субтропиков, в частности, средиземноморского климата.
Во время бархатного сезона не так жарко, как в июле, но достаточно тепло даже ночью. В северных широтах, где царит умеренный климат, аналогом бархатного сезона является "бабье лето".
Что интересно, в начале XX века бархатным сезоном называли несколько весенних недель.
Над Средиземноморьем и в Причерноморье бархатный сезон длится с конца августа до середины октября, а в странах Магриба и на северной окраине Мексиканского залива (Флорида) – до начала ноября.
Смотрите также Имеет еще и интересные синонимы: что означает слово "победа"
Читайте больше языковых советов:
- Почему мы не пьем чай из "кружки".
- Что означают "ринвы, баюры, холодрига" на львовском диалекте.
- Можно ли здороваться словами "Добрый день!".